(Pocket-lint) - SteelSeries heeft de limited-edition Ghost-collectie onthuld met een nieuwe look voor het SteelSeries Aerox 3 wireless en Apex 7 TKL-toetsenbord.

Als een van deze geweldige gaming-randapparatuur je ooit aantrekkelijk leek, dan zul je zeker een wenkbrauw optrekken en je portemonnee voelen trillen bij deze nieuwste varianten.

SteelSeries TenKeyLess (TKL)-toetsenborden zijn over de hele wereld populair en de Apex 7 is een legende onder deze stijlen van compacte gaming-toetsenborden. De Ghost Edition heeft hetzelfde vormfactorontwerp met geweldige functies, waaronder een geïntegreerd OLED Smart Display, geweldige RGB-verlichting per toets en een solide aluminium frame.

De hoogtepunten van de Ghost Edition zijn double-shot pudding-keycaps en de prachtige limited-edition ghost-kleurstelling waardoor dit board zich wonderwel onderscheidt van de rest.

De Ghost-collectie is nog aantrekkelijker met de toevoeging van de SteelSeries Aerox 3 Wireless Ghost Edition-muis. De standaard draadloze Aerox 3 is een van onze favoriete lichtgewicht gamingmuizen en al een echte blikvanger dankzij het honingraatontwerp en aangename RGB.

Nu ziet het er nog beter uit in de Ghost Edition-kleurstelling. Onder de motorkap heeft hij ook allemaal dezelfde aantrekkingskracht, met een ultralichtgewicht ontwerp van 68 g, 100 procent PTFE-voetjes, een batterijduur van 200 uur en snelle oplaadmogelijkheden.

Wat wil je nog meer?

De Apex 7 TKL Ghost Edition is nu te koop in Noord-Amerika voor $ 149,99, EMEA voor € 179,99 en APAC voor $ 179,99.

Terwijl de Aerox 3 Wireless Ghost Edition je$ 59,99, € 69,99 of $ 69,99 in APAC kost .