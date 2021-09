Corsairs verbeterde M65 RGB-muizen hebben nu kantelacties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Corsair heeft voor het eerst updates onthuld voor zijn line-up van M65-afstembare gamingmuizen met nieuwe technologie en een draadloze versie.

Deze nieuwste toevoegingen aan de iconische M65-familie van gamingmuizen hebben niet alleen de klassieke M65-stijl, maar bieden ook verbeterde prestaties.

De prestatieverbeteringen omvatten een maximale DPI van 26.000 dankzij Corsairs Marksman optische sensor. Een pollingsnelheid van 8.000 Hz met Corsair AXON hyperprocessing voor ultrasnelle klikregistratie. En een nieuwe intelligente lift-off-afstandstechnologie genaamd Sensor Fusion, die een ingebouwde zes-assige gyroscoop en versnellingsmeter gebruikt om te detecteren wanneer je de muis van het bureau hebt opgetild en er verantwoording over aflegt.

Diezelfde gyro-technologie heeft ook andere toepassingen, omdat hij in Corsairs iCUE-software kan worden geprogrammeerd om gebaren te registreren, zodat je acties kunt uitvoeren met muisbewegingen. Wijs een druk op de knop toe met slechts een kanteling en Corsair zegt dat je die actie kunt gebruiken om je wapen gemakkelijk te herladen of over te schakelen naar een ander.

De M65 RGB Ultra beschikt ook over Corsairs Quickstrike-knoppen in combinatie met optische OMRON-schakelaars en een ontwerp met nul-gap om ervoor te zorgen dat je direct reageert tijdens het gamen. Het is ook volledig afstembaar met een premium aluminium frame en verstelbaar gewichtssysteem waarmee je tussen 110 en 128 gram kunt gaan, afhankelijk van je voorkeur. Dit alles wordt afgerond met acht programmeerbare knoppen en natuurlijk wat RGB-verlichting.

De ster van de show is misschien wel de M65 RGB Ultra wireless. Corsair heeft eindelijk de M65 bevrijd van draden en gebruikers de mogelijkheid gegeven van Slipstream draadloze of Bluetooth-verbindingen. Dat draadloze model wordt geleverd met een bereik van 60 voet en een batterijduur van 120 uur.

Zowel de bedrade als draadloze versies zijn nu te koop.