Specialized breidt elektrisch MTB-assortiment uit met nieuwe Turbo Tero, ontworpen voor elke rit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Specialized heeft de Turbo Tero gelanceerd, een nieuwe toevoeging aan het Turbo-assortiment elektrische mountainbikes en breidt je opties uit als je een mountainbike met power wilt kopen.

Specialized staat bekend om zijn high-end full suspension e-MTBs zoals de Turbo Levo , maar de Tero doet een stapje terug en presenteert een rit die praktischer zal zijn voor alledaagse rijders.

De Tero heeft een lichtmetalen hardtail-ontwerp, met vering voor het 29-inch voorwiel, gewikkeld in 2,3-inch Ground Control-banden en uitgerust met een SRAM- of Shimano-aandrijflijn, afhankelijk van het model dat u kiest.

Er zijn verschillende versies van de Tero - 3.0, 4.0 en 5.0 - die het specificatieniveau bepalen, met ook doorstap- en lastdragende versies.

In de onderbuis zit de batterij met de topklasse 5.0 met een batterij van 710 Wh en de nieuwste Turbo Full Power 2.2-motor, die een koppel van 90 Nm en een vermogen van 250 W levert. Naarmate u de specificatieniveaus verlaagt, wordt de batterij kleiner en neemt ook het koppel af, net als sommige andere componenten.

Dat ziet de 5.0 met 110 mm Rock Shock Recon RL-ophanging en 11-speed SRAM G2 GX, de 4.0 met 110 mm Rock Shock Recon TK en 11-speed SRAM NX, terwijl de 3.0 110 mm SR Suntour XCM 32-ophanging en een 9-speed Shimano krijgt. Alivio-aandrijflijn.

Specialized heeft de Tero ontworpen als een veelzijdige fiets, veel betaalbaarder dan de full suspension-modellen, maar praktischer voor woon-werkverkeer, met de mogelijkheid om ook last te dragen, dus hij zal zich net zo thuis voelen op de paden als op school loop; het kan tot 27 kg extra lading dragen.

De kracht is ontworpen om de rijder te ontlasten, die heuvels te helpen gladstrijken, zodat je verder en sneller kunt rijden - of om je gewoon te helpen je woon-werkverkeer te voltooien zonder een zweterige puinhoop te worden.

Je krijgt tot 6 uur of 90 mijl rijhulp van die batterij en je kunt hem in de fiets opladen of de batterij verwijderen om op te laden.

Om je te helpen de toepassing van deze kracht te beheersen - en alles in de gaten te houden - is er de geïntegreerde MasterMind-computer op het stuur, speciaal ontworpen voor dit systeem en werkend met de Mission Control-app op je telefoon.

Dat maakt niet alleen updates voor je fiets mogelijk, maar je kunt ook de vermogensmodi regelen, zodat je ervoor kunt zorgen dat je nog steeds vermogen hebt als je tegen het einde van je rit die grote heuvel raakt. U kunt het systeem ook instellen om met uw hartslag te werken, zodat u zonder al te veel hulp een goede training kunt krijgen.

Mission Control en MasterMind bevatten ook een beveiligingssysteem, met een alarmsysteem en stroomvergrendeling, zodat de motor niet werkt als uw fiets wordt gestolen, en deze wordt beveiligd met een pincode.

De Turbo Tero begint bij £ 2.900 voor de Tero 3.0, variërend tot £ 4.500 voor de Tero 5.0.