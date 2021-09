Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eind 2020 werd de elektrische fiets Serial 1 van Harley-Davidson aan de wereld onthuld. En mensen verloren hun verstand.

Toen de Serial 1 in de uitverkoop ging, arriveerde deze echter in verschillende formaten - zoals beschreven in onze recensie hier - maar nooit in die originele vorm.

Welnu, dat is zojuist veranderd: de Mosh/Tribute is in de VS te koop voor $ 5.999, grotendeels met het originele prototype. Maar er worden er slechts 650 van gemaakt, waarvan de helft bestemd is voor Europa.

Op het moment van schrijven is de grote framemaat al uitverkocht, dus als je op zoek bent naar een medium frame, reageer dan snel. Pre-orders zijn nu open op de Serial 1-site , met verzending naar verwachting voor vakantie 2021.

De speciale editie van Mosh/Tribute wordt geleverd met speciale details: er is het leren Brooks-zadel, de lederen handvatten, zwarte glanzende lak en witte Schwalbe-banden. Het is echter niet helemaal aap op het prototype: de aandrijfriem is bijvoorbeeld zwart in plaats van bruin; en er is een apart lampje in plaats van het verlichte S1-logo.

De Mosh/Tribute is vergelijkbaar met de Mosh/Cty, die we het meest Harley vonden om te rijden. De fiets heeft een vrijloopnaaf met één snelheid en een elektromotor van 529 Wh, waardoor je snelheden tot 30 km/u kunt aanhouden.