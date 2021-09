Hardlopers kunnen nu kracht meten via hun schoenen met Nurvv Run Smart Insoles

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hardlopen is een serieuze zaak. We rennen niet meer om puur te overleven, maar alleen voor recreatie en soms als beroep. Dus terwijl velen van ons gewoon een paar oude sportschoenen aantrekken om een blokje om te joggen, gaan anderen voluit en gebruiken ze de nieuwste technologie voor training. De Nurvv Run Smart Insoles zijn precies dat en bieden een groot aantal sensoren om te meten hoe uw voeten presteren.

Het ontwerp is interessant, met 32 sensoren verspreid over de eigenlijke binnenzool en een batterijmodule die uit de schoen steekt, naar de zijkant bij de enkel knippend. Er wordt gezegd dat de inlegzolen in elke hardloopschoen passen, hoewel er enkele kunnen zijn die worstelen met de externe batterij.

Wat het doet, is je cadans analyseren, waar je precies druk uitoefent op je voeten tijdens het hardlopen, en het algehele vermogen. Door middel van deze statistieken geven de Run Smart Insoles inzicht in je hardloopgedrag en stellen ze verbeteringen en begeleiding voor om je te helpen verbeteren.

Het maakt verbinding met je Garmin, telefoon of horloge via Bluetooth, evenals Strava en andere sensoren, zoals een hartslagmeter. Het is gemaakt om weer een stukje in de trainingspuzzel te zijn, hoewel een potentieel sterk stuk voor techniek, omdat het zelfs coaching biedt via zijn app. Het zet zelfs tests op om statistieken te verzamelen om te zien hoe u presteert, zoals de Power Dial, Power Test en Power Workout. Dan levert het een rapport op over hoe je het doet in elk.

Nurvv zegt dat het is gebouwd om alle weersomstandigheden aan te kunnen en dat de batterij 5 uur meegaat, wat redelijk genoeg is. Het is op geen enkele manier een goedkoop product, met een prijs van £ 249,99. Maar als je een serieuze hardloper bent, dan is het waarschijnlijk daar met enkele van de handigste tools om te verbeteren.