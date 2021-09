VAAST Bikes onthult gedurfde nieuwe stedelijke ebike met een ongewoon ophangingsontwerp

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met de komst van een elektromotor is het gewicht van de fiets minder een probleem geworden dan ooit tevoren. Het is geen probleem om je fiets van 22 kg de heuvel op te rijden als je een motor hebt die je 300% ondersteuning biedt. Dus waarom zou u niet een stap verder gaan en vering toevoegen om het nog comfortabeler te maken? VAAST Bikes is misschien geen begrip, maar de nieuwe E/1 is een poging om zijn stempel op de branche te drukken. En het ziet er ook uit als een solide poging.

De VAAST Bikes E/1 is een elektrische stadsfiets die gebruik maakt van het nieuwe Bosch eBike Systems slimme systeem en een ophangingsontwerp dat is afgeleid van mountainbiken. Het wordt het NAILD R3ACT-ophangsysteem genoemd en het was ongebruikelijk toen het in de mountainbikewereld werd uitgebracht. Op de E/1 lijkt het er echter op dat het zeer goed in het ontwerp is geïntegreerd en vrijwel aan het zicht is onttrokken.

Er wordt gezegd dat het NAILD R3ACT-systeem de trapkrachten scheidt van de impactkrachten, wat betekent dat je tijdens het trappen geen energie verliest in de vering. Als het mountainbike-equivalent iets was om langs te gaan, zal het best goed werken. Op het eerste gezicht merk je misschien niet eens dat het een vering aan de achterkant heeft, maar er zijn kleine draaibouten te zien die het verraden.

Zoals vermeld, maakt het gebruik van het slimme systeem van Bosch eBike Systems, dat de Performance Line CX-aandrijfeenheid combineert met de PowerTube 500-batterij en het Kiox 300-display. Het display is volledig geïntegreerd in de steel, wat het thema van assimilatie voortzet. De accu zit niet zoals bij veel andere e-bikes in de onderbuis, maar in de zitbuis. De zadelpen is absoluut enorm en past duidelijk om de batterij. Maar de hendel met één druk op de knop die zorgt voor een gemakkelijke zadelhoogteverstelling, maakt het ook mogelijk om de hele zadelpen eenvoudig te verwijderen, zodat u toegang hebt tot de batterij. Het is een slim ontwerp.

De rest van de fiets is een vrij standaard stadsfietsontwerp. Er is een doorstapframe voor ieders kledingkeuze, een standaard om er cool uit te zien als je naar de winkels gaat, en twee zeer grote rekken die ruimte moeten bieden aan een lading boodschappen en een of twee kinderen.

Er zijn drie verschillende modellen in de E/1-reeks, elk gebaseerd op de aandrijflijnoptie die erop wordt geleverd, waarvan er twee een Gates Carbon Belt Drive gebruiken die is gekoppeld aan een naafversnelling. Dit helpt om het onderhoud laag te houden en het kettingvet van je kleding te houden. De basisspecificatie wordt geleverd met Shimano SLX-aandrijflijn, die ook niet traag is.

Nu zijn e-bikes niet goedkoop, en als je ze combineert met een volledig geveerd ontwerp dat zo soepel in het frame is geïntegreerd, zal die prijs alleen maar stijgen. De VAAST E/1 begint bij $ 7.499 (€ 6.649) voor de Shimano-fiets en gaat helemaal tot $ 9.999 (€ 8.749) voor de Rohloff-fiets. Dit is absoluut een investering en waarschijnlijk iets dat een auto zal vervangen, vooral voor de prijs.