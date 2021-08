Bosch eBike Systems brengt nieuw slim systeem uit met nieuwe app en display

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bosch eBike-systemen zijn te vinden op een groot aantal fietsen, van stads- tot racefietsen, mountainbikes en bakfietsen. Het nieuwste slimme systeem - zoals het het noemt - zal zijn batterij met de grootste capaciteit tot nu toe bevatten, een nieuwe LED-besturingseenheid, een Kiox 300-display en een nieuwe Flow-app.

Allereerst de batterij. Het heet PowerTube 750 en komt uit op 750 Wh, wat in lijn is met Specialized en Shimano. Die maat lijkt een limiet te bereiken in termen van grootte versus gewicht. Hij is gemaakt om te werken met Bosch derde versie van de Performance Line CX-aandrijfeenheid.

Het Kiox 300-display is zonder twijfel het schoonste van Bosch tot nu toe. Het is ontworpen om centraal boven de stuurpen te zitten en aansluit op het stuur - zo mooi uit de weg. Er zijn geen knoppen, maar de LED-afstandsbediening en app wijzigen de instellingen. Het display is alleen dat: een display. Het toont echter al uw fitnessstatistieken, inclusief huidige snelheid, afgelegde afstand, gereden tijd en meer. Het maakt rechtstreeks verbinding met de Flow App, het centrale onderdeel dat het hele systeem draaiende houdt.

Juist, de Flow-app. Andere systemen zoals Specialized en Shimano hebben al eeuwen een app voor hun fietssystemen, waarmee je de gezondheid van het systeem kunt volgen en waarmee je het systeem kunt aanpassen - de ondersteuning voor elk niveau naar wens verhogen of verlagen. De Flow App doet dit ook, zodat je de niveaus kunt afstemmen op wat het beste bij je past. Het maakt via Bluetooth verbinding met uw fiets en met internet, zodat u realtime updates van het systeem kunt krijgen zonder dat u de fiets op een computer hoeft aan te sluiten wanneer een update nodig is. Dit zal ongetwijfeld ook helpen wanneer die gevreesde foutcodes uit het niets opduiken.

Ten slotte heeft de LED-afstandsbediening ook een nieuw ontwerp. Terwijl sommige merken houden van een subtiele en minimale afstandsbediening, ging Bosch er helemaal voor. Het lijkt erop dat het meer geschikt is voor stadsritten, omdat er knoppen zijn voor verlichting en navigatie op het display. Sommige andere merken houden het bij twee kleine knopjes. Maar er is altijd ruimte voor voorkeur, en het ziet eruit als een goed ontworpen afstandsbediening die ergonomisch om het stuur past. Het heeft ook een paar LED-lampjes om aan te geven in welke energiemodus u zich bevindt.

Het nieuwe slimme systeem van Bosch zal het komende jaar ongetwijfeld zijn weg vinden naar een aantal modelreeksen en zal een steunpilaar blijven in de branche.