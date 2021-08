Astell&Kern brengt de nieuwste A&ultima SP2000T audiospeler met drievoudige versterkers uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Muziek van hoge kwaliteit groeit ver voorbij het niveau van obsessie met vinyl, waarbij Dolby Atmos en Apple lossless schijnbaar elke week de krantenkoppen halen. Een andere speler in de wereld van hifi-geluiden is Astell&Kern, en met de release van zijn nieuwe A&ultima SP2000T draagbare digitale audiospeler lijkt het erop dat er nog meer te bespreken valt over de kwaliteit van geluid.

Dus wat is het? Welnu, Astell&Kern maakt een verscheidenheid aan muziekspelers, evenals hoofdtelefoons en home-entertainmentsystemen, en de A&ultima-reeks audiospelers staat aan de top van zijn assortiment. De SP2000T is de nieuwste toevoeging en is bedoeld om wat nieuwe technologie in de modelserie te brengen, en ook voor een meer haalbare prijs. Hoe haalbaar? Niet erg, voor $ 2400. Maar het ondergraaft nog steeds de SP2000 en SP1000 met meer dan $ 1000.

De nieuwe A&ultima SP2000T zal de eerste zijn met een heleboel nieuwe technologie, waaronder een Quad-DAC, Replay Gain-functie en het veel gehypte Triple Amp-systeem. Maar wat heeft het voor zin, hoor ik u vragen? Welnu, als je zo afgestemd bent op je muziek, zul je merken dat bepaalde nummers, albums of bands beter werken met verschillende versterkers en de kenmerken die ze in het geluid naar voren kunnen brengen. De TUBE AMP zal bijvoorbeeld een warmere toon naar voren brengen, waardoor de opname van akoestische opnames mogelijk wordt verbeterd, terwijl de OP-AMP streeft naar absolute helderheid. De laatste HYBRID AMP geeft het beste van twee werelden, tussen de twee in.

Je moet echt het absolute in geluidskwaliteit waarderen om de prijs van een Astell&Kern-speler te rechtvaardigen. Maar als je in de industrie werkt of een passie hebt voor de helderste, heldere audio, dan is de nieuwe A&ultima SP2000T misschien het bekijken waard. Maar vergeet niet je beste koptelefoon aan te sluiten, of audiobestanden van het hoogste niveau te downloaden, anders is het allemaal voor niets.