Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Degenen onder jullie die nog steeds fan zijn van Kanye West, zijn misschien geïnteresseerd in een nieuwe muziekgadget die hij heeft gemaakt. Het heet de Donda Stem Player.

Donda Stem Player is een apparaat in de vorm van een puck waarmee je "elk nummer kunt aanpassen", volgens de website van het apparaat. Het is genoemd naar de moeder van West, die jaren geleden is overleden, en is de inspiratiebron voor zijn aankomende album "Danda". ontwikkeld door Wests Yeezy Tech-merk en elektronicabedrijf Kano.

De Donda Stem Player is gemaakt van een gebruinde "zachte siliconen blended skin".

Functies zijn onder meer een hoofdtelefoonaansluiting en Bluetooth-ondersteuning (het speelt gelijktijdig Bluetooth en audio-aansluiting af), een USB-C-poort, volumeknoppen, luidsprekers, een haptische engine en 8 GB aan opslagruimte. Er zijn ook vier "aanraakgevoelige lichtschuifregelaars" bovenop waarmee je - zogenaamd - het kunt bedienen en nummers kunt aanpassen.

Donda Stem Player ondersteunt ook verschillende muziekformaten, zoals:

.AIFF

.AIF

.FLAC

.M4A

.MP3

.WAV

.GOLF

.AAC

.ALAC

.MP4.

Van wat we kunnen zien, is de Donda Stem Player een gadget voor het maken van muziek waarmee je "elk nummer" naar wens kunt aanpassen.

Maar er zijn nog veel onbekenden. Volgens de website van het apparaat kun je er het volgende mee doen:

Bedien zang, drums, bas en samples

Isoleer onderdelen

Effecten toevoegen

Splits elk nummer in stengels

Het beweert ook de volgende tools en mogelijkheden te bieden:

4-kanaals verliesvrije audiomixing

Realtime lus- en snelheidsregeling

Tactiele effecten

Eén treffer

Live-samples

Mixen opslaan, afspelen en delen

Kleuren aanpassen

Ja. Er zijn enkele videos die rondzweven op internet die lijken te laten zien hoe de Donda Stem Player werkt. Hier is een voorbeeld:

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door LIFE IS SO YEEZY - KW Archive (@lifeissoyeezy)

Donda Stem Player heeft momenteel een "zomer" releasedatum. Maar West is berucht omdat hij zijn albums niet op tijd of zoals beloofd uitbrengt, dus dit kan vertraging oplopen.

Donda Stem Player kan nu worden gereserveerd voor $ 200 in de VS. De website van het apparaat zei dat het zal worden geleverd met het aankomende "Danda" -album van West.

Het volgende album van West heeft een releasedatum van 29 augustus 2021 in de iTunes Store .