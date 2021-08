Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Reuters meldt dat een nieuw wetgevingsvoorstel dat volgende maand door de Europese Commissie zal worden gepresenteerd, fabrikanten van mobiele producten zal verplichten om een standaard oplaadpoort op alle apparaten te gebruiken - waardoor het bestaan van de iPhone Lightning-poort feitelijk wordt verboden. Een zo drastische zet zou bijna garanderen dat Apple een van de twee dingen doet: eindelijk de iPhones-poort omzetten naar USB-C of helemaal portloos gaan.

Als je een déjà vu-golf voelt, is dat omdat dit niet de eerste keer is dat een verhaal als dit kapot gaat . Vorig jaar stemden de EU-wetgevers bijna unaniem (582-40) voor de invoering van een gemeenschappelijke norm voor oplaadpoorten. Hoewel dat voorstel niet in een diepgewortelde wet werd omgezet, is het bijna een decennium geweest om voor dit soort wetsvoorstellen te proberen, dus het voelt alsof er uiteindelijk op een of ander moment iets zal wijken.

Er is echter geen officiële schriftelijke bevestiging dat de universele poort die de EU zal kiezen, in feite USB-C zal zijn, aangezien bijna elke laptop en mobiele telefoon behalve de iPhone deze gebruikt (inclusief Apples eigen iPad en MacBook regel), dat zou niet al te controversieel moeten zijn om naar te springen.

Elk jaar stopt Apple "zeker" USB-C in de nieuwe iPhone, en elk jaar zeg ik je dat Apple portless zal gaan voordat ze ooit USB-C in een iPhone hebben gestopt.



Ik heb het in de show en op Twitter gezegd.



Jern slaat weer toe. pic.twitter.com/Js0ZoGH2VG — Jon Prosser (@jon_prosser) 5 december 2019

De beruchte Apple-leaker Jon Prosser gelooft niet dat de iPhone ooit een USB-C-poort zal zien.

Apple spant natuurlijk een groot aantal petities in tegen dit soort acties . In 2019 schreven ze een verdediging waarom een dergelijk voorstel zowel innovatie zou verstikken als het milieu zou schaden. Hoewel dat argument logischerwijs geen stand lijkt te houden, zal het interessant zijn om te horen wat het bedrijf deze keer beweert.