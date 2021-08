Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het komt niet vaak voor dat we een restaurantlancering op Pocket-lint behandelen, maar het komt ook niet vaak voor dat een restaurant wordt gelanceerd met een volledig meeslepende eetervaring aangedreven door gedetailleerde projecties en themas rond de wereld van DC-strips.

Park Row in Londen heeft een paar verschillende themagebieden die bezoekers kunnen bekijken, allemaal gebaseerd op elementen uit de wereld van DCs strips, in het bijzonder Batmans Gotham City, en je zult veel knipogen zien naar schurken zoals Catwoman en Penguin terwijl je er omheen bewegen.

Boek echter voor het Monarch Theatre van £ 200 per persoon, en je krijgt een veel meer buitenervaring. Epson heeft met het restaurant samengewerkt om een afgesloten ruimte te creëren waar u kunt genieten van een 11-gangen proeverijmenu, waarbij elk gerecht een karakter vertegenwoordigt dat u herkent.

Het wordt verteld door een gids, maar de echte flair wordt geleverd door de projectietechnologie van Epson, die het hele gevoel van de kamer kan veranderen op basis van de koers. We gingen daar eerder deze week eten en werden weggeblazen door de verschillen die je je kon voelen.

We aten de Jokers course in een beklede cel, proefden Supermans dessert in een maïsveld buiten Smallville en genoten van de delicatessen van Poison Ivy in een langzaam vervallend bos en de effecten waren elke keer indrukwekkend. Het hielp natuurlijk dat het eten ook van extreem hoge kwaliteit is.

Het Monarch Theatre is nu open voor boekingen als je het budget hebt, en we denken dat het een glimp kan zijn van waar high-brow dineren naartoe zou kunnen gaan, dus kijk het als je binnenkort in Londen bent en een voorliefde hebt voor DC. Wees gewaarschuwd - er is een strikt geen kostuum-beleid!