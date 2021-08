NASAs Juno-ruimtevaartuig heeft een aantal zeer indrukwekkende beelden van Jupiter en zijn manen gemaakt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - NASAs Juno-ruimtevaartuig is ontworpen om ons te helpen Jupiter te verkennen en de planeet te analyseren om te beoordelen hoe dergelijke reuzenplaneten helpen bij de vorming van andere planeten.

Men denkt dat wetenschappers door Jupiter te bestuderen beter kunnen begrijpen hoe ons zonnestelsel is ontstaan. Juno werd oorspronkelijk gelanceerd in 2011 en arriveerde enkele jaren later in het midden van 2016 in de baan van Jupiter.

Sindsdien is het gebruikt om allerlei dingen te bestuderen, van de zwaartekrachtvelden van de planeet tot de aanwezigheid van water en wind in de atmosfeer. Die gegevens worden bestudeerd en geanalyseerd en hebben geholpen bij het vormen van nieuwe theorieën over de planeet.

Het heeft ook geleid tot een aantal ongelooflijke beelden, niet alleen van de planeet zelf, maar ook van de omringende manen. We hebben enkele van de meest interessante voor u verzameld om van te genieten.

De winden van Jupiter

Jupiter is onderhevig aan een aantal zeer indrukwekkende winden. Die winden zijn zo sterk dat ze vanuit de ruimte gemakkelijk te zien zijn. De analyse suggereert ook dat de winden meer dan 1800 mijl diep zijn en in staat zijn om geleidende krijgskracht uit de lagere atmosfeer te verwijderen en deze over de planeet te verplaatsen. Deze actie leidt vervolgens tot veranderingen in het magnetische veld van de planeet.

Deze afbeelding werd begin 2021 vastgelegd en werd genomen op 10.2200 mijl vanaf de top van de wolken die op dat moment op de planeet aanwezig waren.

Verbeterde doorvlieg

Junos baan om Jupiter is verrassend groot en betekent meestal dat hij een behoorlijke afstand aflegt. Dit is deels nodig vanwege de straling van de planeet, maar het geeft ook een aantal interessante beelden wanneer het ruimtevaartuig dicht bij de planeet komt.

Deze afbeelding uit 2018 toont het uitzicht op de planeet vanaf 4.400 mijl boven de wolkentoppen. Het is gekleurd verbeterd, maar toont de vreemde en prachtige samenstelling van de wolkenrijke atmosfeer en de anticyclonale stormen die plaatsvinden.

Een draaikolkweergave

Deze foto werd eind 2019 gemaakt tijdens Junos 23e close-up van Jupiter.

Het toont een nauwe en interessante kijk op een vortexbereik in de atmosfeer. Er wordt gezegd dat de atmosfeer van Jupiter bestaat uit vele hardnekkige wolkengebieden en deze vortex is daar één van.

Het is ongeveer 1.200 mijl breed en hoewel de wolken meestal gemaakt zijn van waterstof en helium, worden de kleuren vaak veranderd door andere gassen van onderaf.

Diepe wolkenbeweging

Jupiter is om een aantal redenen fascinerend. Niet in de laatste plaats het feit dat de planeet geen vast oppervlak heeft zoals onze eigen thuisplaneet. In plaats daarvan is het een stormachtige en chaotische puinhoop.

Deze afbeelding van Junos 24e vlucht toont een bijzonder stormachtig gebied van de planeet. Met winden die dieper gaan en veel langer aanhouden dan die op aarde.

Ganymedes

Op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat deze foto van onze eigen maan is, maar het is in feite een opname van Ganymedes.

Ganymedes is een van de 79 manen van Jupiter. Een ijzige maan met een pokdalig oppervlak.

Juno nam de beelden van Ganymedes op een korte flyby op slechts 645 mijl van het oppervlak. De uiteindelijke afbeelding die u hier ziet, is eigenlijk het resultaat van een compositie van verschillende aan elkaar gestikte afbeeldingen. Dat komt omdat Junos imager "strips" met afbeeldingen nam terwijl deze voorbijkwamen. Daarom zie je rechtsonder stiksels.

De plek van Clyde

Dit is niet alleen een indrukwekkende afbeelding van Jupiter, maar ook een aandachtspunt voor onderzoekers.

Het staat bekend als "Clydes plek" naar amateur-astronoom Clyde Foster die het ontdekte.

Aanvankelijk werd gedacht dat het hier te zien patroon een pluim van materialen was die van onderaf door de atmosfeer losbarstte.

Maar waar de meeste atmosferische kenmerken van Jupiter regelmatig veranderen als gevolg van het agressieve klimaat, bleef dit gebied op zijn plaats, maar veranderde het van vorm en ontwikkelde zich het volgende jaar een complexere structuur.

Bewolkte vloeistoffen

Het oppervlak van Jupiter ziet er vaak vloeiend uit qua samenstelling. Dit beeld lijkt op koffie in onze geest, een boze koffie misschien, maar een interessante.

Wat je ziet zijn eigenlijk indrukwekkende wolkenformaties die wel 1.900 mijl diep zijn. Deze hoge wolkenformaties creëren fascinerende patronen in de atmosfeer voor ons kijkplezier.

De afgrond

Sommige gebieden van de atmosfeer van Jupiter tonen zeker een intrigerend visioen van de reuzenplaneet.

Deze foto, genomen in mei 2019, toont een gebied binnen een Joviaanse straalstroom die een draaikolk lijkt te vertonen met een ongelooflijk donker centrum. Dit gebied ziet eruit als een zwart gat met wervelende massas eromheen.

Een troebel marmer

Deze afbeelding van Jupiter lijkt het te laten zien als een glanzend, troebel, massief marmer in de donkere diepten van de ruimte.

De afbeelding is eigenlijk een compilatie van vier verschillende afbeeldingen die zijn gemaakt tijdens verschillende passen die Juno van Jupiter maakte toen deze in mei 2019 dichtbij passeerde.

Nogmaals, je kunt de ruwe atmosferische activiteit zien en de bevredigende beelden die ze creëren.

Dramatische wervelingen

We hebben al vastgesteld dat Jupiter een dramatische atmosfeer heeft. Dit perspectief van de planeet versterkt dat idee alleen maar.

Het hier gemaakte uitzicht werd vastgelegd op 8000 mijl van de wolkentoppen en toont prachtige wervelende wolken rond een cirkelvormig element in een straalstroom in het gebied.

Turbulente sfeer

Gezien vanuit elke hoek is de atmosfeer van Jupiter duidelijk ongelooflijk turbulent en bruist van activiteit.

Wat deze opname echter interessant maakt, is het zicht op de Grote Rode Vlek bovenaan de afbeelding.

Dit is een hardnekkig gebied in de atmosfeer van Jupiter dat een anticyclonale storm zou veroorzaken. Men denkt dat deze plek al minstens 356 jaar bestaat.

De grote rode vlek

De Grote Rode Vlek werd in 2017 door Juno vastgelegd op een afstand van 5.000 mijl.

Onderzoek toont aan dat dit deel van de atmosfeer de afgelopen jaren is gekrompen, maar op een gegeven moment werd gezegd dat het drie keer de diameter van de aarde was. Dat laat zien hoe groot Jupiter in het algemeen is.

Niet alleen de grootste planeet

Jupiter is niet alleen de grootste planeet in ons zonnestelsel. Het heeft meer massa dan enige andere planeet in het systeem. Dat betekent dat het meer materiaal in zijn samenstelling heeft dan alle planeten, manen, asteroïden en kometen dicht bij ons.

Het bestaat ook uit meerdere elementen, waaronder waterstof, helium, ammoniak en waterstofsulfide. Het zijn al deze elementen die naar de wolken leiden.

Er wordt gedacht dat als het een beetje groter was, Jupiter gemakkelijk een rode dwergster had kunnen zijn in plaats van een planeet.

De wazige delen van Jupiter

Jupiter heeft opvallende kenmerken in zijn atmosfeer, waaronder dunne banden die over het hele oppervlak lijken te lopen. Dit zijn gebieden met neveldeeltjes die boven de wolken zweven, maar wetenschappers weten niet precies waar ze van zijn gemaakt of hoe ze zich in de eerste plaats vormen.

De cyclonen van Jupiter

Dit is een valse kleurweergave die de talrijke cyclonen en de turbulente aard van de atmosfeer van Jupiter nog meer benadrukt.

Met dit soort beelden kunnen wetenschappers de stormen van Jupiter bestuderen en voorspellen en zien hoe ze in de loop van de tijd evolueren.

Rose getinte Jupiter

Hier is een kleurversterkt beeld van het noordelijk halfrond van de planeet. De foto is gemaakt in 2018 op meer dan 7000 mijl van de top van de wolken.

Statische beelden zoals deze geven een rustig beeld van een planeet in constante beroering.

Europa

Europa is weer een van de vele manen van Jupiter. Er wordt aangenomen dat Europa omstandigheden aan het oppervlak heeft die het geschikt maken voor leven.

Net als de andere manen is het door de eeuwen heen verpletterd door ruimtepuin, maar het heeft ook een ijzig oppervlak, een zoute oceaan en de juiste omstandigheden voor leven.

NASA gebruikt het ruimtevaartuig Europa Clipper om verder onderzoek te doen.

Infraroodbeeld van Ganymedes

Tegen het einde van juli 2021 gebruikte het Juno-ruimtevaartuig zijn Jovian Infrared Auroral Mapper om beelden van Ganymedes vast te leggen.

Deze afbeeldingen vangen licht dat niet zichtbaar is voor het menselijk oog met de bedoeling onderzoekers te helpen de samenstelling van het maanoppervlak en de vloeistof eronder te beoordelen.

Jupiter Blues

Deze ongelooflijk blauwe afbeelding van Jupiter is verbeterd, maar toont een wolkensysteem op het noordelijk halfrond van Jupiter. Door de hoek van de opname kun je de hogere wolken zien die schaduwen werpen op de andere formaties in de buurt.

Het resultaat is ronduit ongelooflijk.