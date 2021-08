Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na de eerste lancering in de VS, is het MagSafe-assortiment van PopSockets nu beschikbaar om te kopen in het VK.

De eerste lancering omvat drie producten: de £ 29,99 PopGrip , de £ 39,99 PopWallet+ en de £ 14,99 PopGrip Slide Stretch . Het interessante van deze PopSockets is dat ze zonder lijm op de iPhone 12 passen. Dat komt omdat ze vertrouwen op MagSafe, de magnetische technologie van Apple, voor bevestiging aan de iPhone 12. Normaal gesproken gebruiken PopSockets plakstrips.

Pocket-lint heeft een uitgebreide handleiding over hoe MagSafe werkt. Toen Apple zijn iPhone 12-reeks uitbracht, introduceerde het MagSafe en inspireerde het een geheel nieuw ecosysteem van accessoires, zoals opladers, docks, hoesjes en steunen.

Met MagSafe nam Apple in wezen de draadloze oplaadspoel van de iPhone en voegde nieuwe componenten toe, zoals een magnetometer en een NFC-lezer. Vervolgens gebruikt het magneten om je iPhone uit te lijnen met een accessoire, zoals PopSockets.

Zoals gewoonlijk kunt u een van de nieuwe MagSafe-ondersteunde PopSockets krijgen in een reeks kleuren, van zwart en wit tot groene munt en maagdenpalm. Er is zelfs een gemarmerde " gold lutz " en holografische " opal graphic ". Het is de moeite waard om door de winkel van PopSocket in het VK te bladeren om het volledige assortiment te zien.

Raadpleeg onze gids voor meer informatie over PopSockets, inclusief de bestsellers.