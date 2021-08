Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het menselijk ras heeft de planeet helaas al een tijdje verwoest, maar slimme lichamen werken altijd aan manieren om het milieu te redden.

We hebben een aantal van de meest interessante toepassingen van technologie verzameld die de mensheid momenteel gebruikt om onze wereld te verbeteren en een deel van de schade die we hebben aangericht ongedaan te maken.

Verwijdering van oceaanvervuiling

We weten allemaal hoe belangrijk afval is. Vooral in de oceanen en waterwegen. Vooral plasticvervuiling is een probleem.

Seabin is een slimme oplossing om het probleem aan te pakken. Dit is een eenvoudige, maar briljante gadget die werkt als een afvoer. Het drijft op de oceaan en functioneert als een afvoer. Terwijl water over de bovenkant spoelt, verzamelt het afval binnenin. Dan kan het op een milieuvriendelijkere manier geleegd worden.

Zonnepaneel wegen

Het gebruik van hernieuwbare energie is duidelijk een belangrijk onderdeel van het sparen van het milieu en elke kleine actie helpt.

Wegen nemen duidelijk veel ruimte in beslag in de ontwikkelde wereld. Nu proberen onderzoekers er het beste van te maken met technologie.

Hier kunnen fotovoltaïsche zonnepanelen ingekapseld in getextureerd glas worden gebruikt in plaats van standaard asfalt. De energie kan niet alleen worden gebruikt om elektriciteit naar het nationale net te sturen, maar ook om de wegen te verwarmen en veiliger te maken.

Batterijstenen

Het hebben van zonnepanelen op uw huis helpt natuurlijk, want het gebruik van zonnestralen om energie op te wekken in plaats van kolen of andere fossiele brandstoffen te gebruiken, is veel beter voor het milieu.

Onderzoekers van de Washington University in St. Louis, Missouri, zijn erin geslaagd een materiaal te maken dat kan worden gebruikt met gewone huisstenen om er apparaten voor energieopslag van te maken.

Combineer deze stenen met zonnepanelen en het huis kan op veel nuttige manieren energie opslaan en distribueren.

Zonneglaspanelen

Onderzoekers van de University of Michigan hebben gewerkt aan transparant raammateriaal dat energie kan opwekken.

Deze glaspanelen kunnen worden geïnstalleerd in plaats van normale ramen, waardoor het veel gemakkelijker wordt om zonnepanelen aan uw huis toe te voegen.

Het onderzoek suggereert dat dit glas maar liefst 40 procent van de Amerikaanse elektriciteitsopwekking voor zijn rekening zou kunnen nemen als het in voldoende huizen zou worden geïnstalleerd.

Plastic etende microbots

Samen met Seabin worden er andere technologieën ontwikkeld om het plastic afval in de oceaan aan te pakken.

Een voorbeeld hiervan is het gebruik van zelfrijdende microrobots die zijn ontworpen om zichtbaar licht te gebruiken om gevaarlijk plastic afval af te breken en de zeeën te helpen redden.

Koolstofvriendelijk computergebruik

Google is sinds 2007 klimaatneutraal, maar recentelijk heeft het bedrijf ook stappen ondernomen om 24x7 koolstofvrije energie te leveren .

Dit omvat het gebruik van logica in zijn datacenters, waar de zware werklast wordt uitgevoerd in tijden dat hernieuwbare energie het meest overvloedig is. Dit betekent dat wanneer de zon schijnt en de wind waait, er meer werk wordt verricht - met minder fossiele brandstof dan anders het geval zou zijn.

Dit soort houding is natuurlijk een geweldige manier voor een bedrijf om zijn impact op het milieu te verminderen en hoe meer bedrijven dit doen, hoe beter.

Tesla zonnedak

Zonnepanelen zijn geweldig, maar Tesla heeft nog groter gedacht met zonnepannen die je hele dak kunnen bedekken zonder de algehele esthetiek te verpesten.

Het Tesla Solar Roof is misschien ook een toekomstvisie voor huiseigenaren, omdat het niet alleen het hele huis bedekt, maar ook energie opwekt en opslaat en u ononderbroken stroom kunt hebben, zelfs als er problemen zijn met het nationale elektriciteitsnet. Hoe meer mensen zonnepanelen hebben, hoe beter.

Getijdenturbines

Dit is s werelds krachtigste getijdenturbine . Het staat bekend als de O2 en is gemaakt door het Schotse ingenieursbureau Orbital Marine Power.

Het is 74 meter lang en ontworpen om de komende 15 jaar in de wateren van Orkney te werken en 2.000 huishoudens van schone stroom te voorzien.

De turbine is interessant omdat hij de landgebonden elektrolyseur van de EMEC zal aandrijven, die op zijn beurt groene waterstof genereert die als brandstofbron kan worden gebruikt. Die waterstof heeft duidelijk het voordeel dat het niet afkomstig is van fossiele brandstoffen, dus er zijn in wezen twee energiebronnen uit één stuk technologie.

De turbine werkt door energie op te wekken terwijl de bladen worden bewogen door de opkomst en ondergang van het getij en de stromingen van de oceaan. Dit is blijkbaar beter dan wind- en zonne-energie omdat het voorspelbaarder is.

grafeen

Grafeen is geen technologie als zodanig, maar in plaats daarvan zou het wel eens in veel toekomstige technologieën kunnen voorkomen en ook in die met een breed scala aan planeetgenezende vermogens.

Grafeen is een materiaal dat oorspronkelijk werd ontdekt door de Universiteit van Manchester. Het is gemaakt van een ultradunne laag grafiet en zou veel geweldige eigenschappen hebben, zoals flexibel, transparant, geleidend en meer. Dit betekent dat het overal kan worden gebruikt, van waterfiltratie tot fotovoltaïsche toepassingen.

Elektrische voertuigen

Autos en voertuigen vormen in het algemeen een groot deel van het probleem.

We hebben ze nodig om van plaats naar plaats te komen, onze goederen af te leveren, naar het werk te gaan, te reizen en meer, maar traditionele voertuigen op fossiele brandstof vervuilen de wereld.

Elektrische voertuigen hebben de toekomst en hoe eerder we ze gebruiken, hoe beter de wereld zal zijn.

Dakbedekking van zonnepaneel

Elektrische voertuigen zijn allemaal goed en wel. Maar als je ze moet aansluiten op een oplaadpunt op fossiele brandstof om ze weer op te laden.

Een oplossing hiervoor kunnen zonnepanelen zijn. Een zonnedak op zonne-energie kan bijvoorbeeld een goede manier zijn om de lading van een voertuig bij mooi weer te verhogen.

In het laboratorium gekweekt voedsel

Vlees is een probleem. Mensen eten het graag, maar uit onderzoek blijkt dat vee verantwoordelijk is voor 14,5 procent van de wereldwijde broeikasgassen .

Dat betekent dat koeien en andere dieren een groot probleem zijn, maar het is niet alsof het hun schuld is.

In het laboratorium gekweekt vlees is mogelijk het antwoord. Verhuizen zou de impact op de planeet verminderen, omdat we geen slachtdieren zouden fokken en alle domino-effecten die gepaard gaan met productie en transport.

Onderzoekers zijn er ook in geslaagd om gekweekt laboratoriumvlees te creëren dat een realistische structuur heeft en smaakt als echt vlees.

3D-geprinte levensmiddelen

Er is in het laboratorium gekweekt vlees en dan is er 3D-geprint voedsel. Gedrukt voedsel klinkt niet zo smakelijk, maar naarmate de technologie vordert, kun je misschien wat taarten, pizzas of iets dergelijks printen.

Koolstof winning en opslag

Kooldioxide is een van de belangrijkste oorzaken van de opwarming van de aarde.

Carbon Capture and Storage is een oplossing. Dit is een technologie die koolstofdioxide verwijdert uit gassen die vrijkomen bij de opwekking van elektriciteit.

De koolstof wordt vervolgens verwijderd en opgeslagen, in plaats van losgelaten in de atmosfeer.

Gebouwen die CO2 opnemen

Bomen zijn geweldig, nietwaar? Door CO2 op te zuigen, ademen we uit terwijl we onze lucht ademend houden. Maar er zijn er niet genoeg.

EcoLogic Studio heeft een interessante oplossing bedacht die in wezen een op algen gebaseerde buitenschil voor gebouwen is. Deze technologie die bekend staat als PhotoSynthetica zuigt vervuilde lucht aan, vangt de CO2 in de algen op en geeft vervolgens fotosynthetische zuurstof af aan de omgeving.

De algen kunnen dan als meststof worden gebruikt.

Batterijen die beter worden

Een nieuwe batterijtechnologie zal naar verwachting in 2022 in productie gaan. Bekend als de lithium-glasbatterij, zou deze twee keer zoveel energie hebben als traditionele lithium-ionbatterijen en, beter nog, de capaciteit wordt beter bij gebruik. Dit betekent dat het in staat is om in de loop van de tijd meer vermogen op te slaan. Er wordt ook gezegd dat het sneller kan worden opgeladen, veiliger is in gebruik en minder kost om te maken.

Elektriciteit uit de lucht

Onderzoekers van de Universiteit van Massachusetts Amherst hebben een technologie ontwikkeld die elektriciteit kan opwekken met behulp van het vocht in de lucht om ons heen.

Het maakt gebruik van elektrisch geleidende eiwit-nanodraden om elektriciteit op te wekken uit het niets.

Dit is een andere bron van hernieuwbare energie waarvan we in de toekomst meer zouden kunnen zien en die overal kan worden gebruikt. Zelfs binnenshuis.

Flessen in zand veranderen

In 2017 creëerden de Nieuw-Zeelandse brouwers DB Breweries een machine die in staat was om bierflessen te pletten en ze in zand te veranderen.

Het idee is dat het resulterende zand vervolgens kan worden gebruikt om de bouwsector te bevoorraden en als vervangingsmiddel voor het afnemen van zand van de plaatselijke stranden.

De bonus is dat mensen meer zicht hebben op recycling in actie, waardoor ze worden aangemoedigd om in de toekomst meer te recyclen.

Eetbare sixpack-ringen

Saltwater Brewery heeft sixpack-ringen voor bier uitgebracht die ook 100 procent biologisch afbreekbaar en eetbaar zijn.

Deze ringen zijn gemaakt van linten van gerst en tarwe en kunnen veilig worden gegeten door dieren en oceaandieren.

Dit is een geweldige zet, want plastic ringen zijn notoir slecht voor dieren in het wild en een simpele verandering als deze kan een groot verschil maken voor onze wereld.

Inkt gemaakt van lucht

Graviky Labs is erin geslaagd een proces te ontwikkelen om koolstofroet uit de uitlaatgassen van voertuigen om te zetten in hoogwaardige zwarte inkt.

AIR-INK zoals het bekend is, is geweldig omdat het minder impact heeft op het milieu dan de normale inktproductie en gebruik maakt van anderszins schadelijke bijproducten van onze voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden. Slimme dingen.

Sneakers gemaakt van koffie

Een duurzaam modemerk uit Helsinki maakt interessante golven in de schoenenindustrie met sneakers gemaakt van het afval van koffiekopjes en gerecyclede plastic flessen.

De Nomad performance sneakers zijn gemaakt van een mix van koffieafval en gerecycled polyester en zijn toch waterdicht en geschikt voor high-performance sporten.

Rens is er ook al een tijdje mee bezig. Een indrukwekkende 250.000 plastic flessen en 750.000 kopjes koffie recyclen tot schoenen.

Aquaponics

Aquaponics is een interessante en duurzame landbouwoplossing. Het werkt heel eenvoudig door aquaria te combineren met planten. Vissen produceren van nature afval, maar dat afval zit vol voedingsstoffen die als meststof kunnen worden gebruikt.

Door het water door een hydrocultuursysteem te leiden, krijgen de planten voedsel en verwijderen ze tegelijkertijd het stikstofafval uit het water dat vervolgens wordt teruggevoerd naar het aquarium.