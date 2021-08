TfL e-scooterverhuur nu beschikbaar in Westminster

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het transport voor de e-scooterverhuur in Londen is uitgebreid naar het hart van de Britse hoofdstad. Westminster is de nieuwste gemeente die de service nu aanbiedt.

Parlementsleden en andere bezoekers van het gebied kunnen nu rond de Houses of Parliament en het West End zoeven op proef-e-scooters van Lime, Dott en Tier.

De wijk is toegevoegd aan een al gezonde lijst van Londense zones: Ealing, Hammersmith & Fulham, Kensington & Chelsea, Richmond, Tower Hamlets, Canary Wharf, City of London, Lambeth en Southwark.

"We zijn verheugd dat Westminster zich heeft aangesloten bij onze proef met e-scooterverhuur, nadat we nauw met hen hebben samengewerkt om ervoor te zorgen dat deze uitbreiding voldoet aan de behoeften van degenen die in de wijk wonen, werken en de wijk bezoeken. Deze tweede uitbreiding van het proefgebied zal zelfs meer gegevens en inzichten over de rol die e-scooters op lange termijn kunnen spelen in een duurzame toekomst voor de hoofdstad", zegt Helen Sharp, de proefleider van de e-scootertest van TfL.

E-scooters in Londen moeten aan specifieke veiligheidseisen voldoen. Dit omvat een verplichte e-learning veiligheidscursus voor degenen die er voor het eerst een huren, zonale parkeergelegenheid en een snelheidslimiet van 12,5 mph. Sommige gebieden zijn verder beperkt, met slechts 8 mph toegestaan.

Bij de prijsstelling wordt rekening gehouden met mensen met een lager inkomen. Huurkosten van £ 3,25 tot £ 3,40 voor een rit van 15 minuten.