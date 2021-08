Ankers Nano II-opladers komen eraan om je opladen te upgraden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Aan de ene kant zijn opladers misschien niet het meest opwindende stukje technologie in je huis, maar aan de andere kant voeden ze vrijwel zeker de dingen die je het meest gebruikt. Of het nu je telefoon of je laptop is, de meesten van ons doen het met de standaard pluggen, ofwel lage snelheden halen of enorme stenen rondsjouwen.

Anker maakt een aantal van de beste accus en opladers die er zijn, en het heeft zijn line-up wat betreft pluggen vernieuwd - de nieuwe Nano II-line-up is enorm indrukwekkend, en een goede upgrade van bijvoorbeeld de plug die bij een MacBook wordt geleverd .

Het meest voor de hand liggende voordeel is dat ze worden teruggebracht tot het kleinst mogelijke formaat, vandaar de Nano-naam, en de 30W-versie is minder dan de helft kleiner dan een normale en gelijkwaardige MacBook-oplader. Dat is echter zonder snelheidsverlies.

Sterker nog, de ingebouwde technologie van Anker zal uitzoeken wat je aansluit en het opladen tegen de beste snelheid, dus als je kiest voor de full-power 65W-versie, hoef je je geen zorgen te maken over het frituren van je telefoon of een ander apparaatje.

Wat de prijs betreft, zullen de drie beschikbare versies u als volgt terugbrengen:

65W - £ 32,99

45W - £27,99

30W - £ 23,99

Anker schrijft de krimp in vergelijking met zijn laatste generatie Nano-pluggen grotendeels toe aan Gallium Nitride (GaN) II-technologie die de dingen kleiner heeft gemaakt, en we zijn blij genoeg om dat te accepteren. Na een paar weken in gebruik te zijn, gaan we niet meer terug naar onze oude opladers, dat is zeker.