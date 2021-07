30 hilarisch verschrikkelijke life-hacks die we niet zouden aanraden om te gebruiken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lifehacks zijn geweldig, nietwaar? Simpele trucs ontworpen om je leven net dat beetje makkelijker te maken. Deze zijn echter helemaal niet zo. Dit is in plaats daarvan een verzameling hilarische, gekke, soms gevaarlijke, vaak interessante hacks die mensen hebben gebruikt om problemen op te lossen.

We raden u aan deze niet thuis te proberen.

Vergeet deukreparatie

Heeft u per ongeluk uw auto gecrasht of heeft iemand eraan gesleuteld? Geen geld voor dure lakreparaties of deuken?

Maak je geen zorgen, gooi er gewoon een komische sticker overheen. Nu is het een functie in plaats van een probleem.

DIY airconditioning

Airco in uw auto kapot? Of rijd je gewoon met een ouder model dat geen AC heeft? Waarom installeert u niet gewoon een volwaardig systeem dat doorgaans bedoeld is voor gebouwen. Volkomen veilig en zeker?

Fietscontroller

Nieuw stuur nodig voor je fiets? Waarom zou je je leven niet een beetje opfleuren door in plaats daarvan een videogamecontroller te gebruiken. Maak van elke rit een game-ervaring.

Natuurlijk kun je het leven ook een beetje gevaarlijker leven zonder de remmen, maar rijden zal in ieder geval spannender zijn.

Verse lucht

Stinkt de kamer een beetje funky? Zin in een frisse neus, maar geen zin om ramen te openen? Waarom bindt u geen luchtverfrissers voor uw auto aan een ventilator en blaast u wat geur door uw kamer.

Ruitenwissers zijn duur

Nieuwe ruitenwissers zijn duur, waarom zouden we huishoudelijke voorwerpen niet gewoon hergebruiken?

Een oude ovenwant is zeker net zo goed in staat om je raam schoon te houden en het is ook meer absorberend.

DIY-verlichting

Als je kinderen hun speelgoed ontgroeid zijn, gooi het dan niet zomaar weg. Ze kunnen worden hergebruikt voor andere dingen.

Dit poppenhoofd is bijvoorbeeld een perfect nachtlampje.

Eieren heerlijk maken

Als je probeert fit te worden en spieren op te bouwen, zijn eieren een geweldige aanvulling op je dieet. Maar als je de smaak niet lekker vindt, kun je altijd proberen cacaopoeder, boter en bloem toe te voegen, en dan alles 30 minuten bakken om iets lekkers te creëren.

Maak shift garde

Geen fan van met de hand kloppen? Heb je geen beschikking over een elektrische garde voor het bakken? Geen probleem, gebruik gewoon een boormachine. Volkomen veilig, er kan niets mis gaan.

Bedrukte koplamp

Deze persoon is de koplamp in zijn auto kwijtgeraakt, vermoedelijk door een ongeval te oordelen naar de staat van de voorkant.

In plaats van een vervanging te krijgen, hebben ze er gewoon een foto van afgedrukt. We weten niet zeker of dit legaal is op de weg, maar het is in ieder geval visueel redelijk.

Geïmproviseerde douchekop

Als je douchekop verstopt is met kalk en gewoon niet meer mooi stroomt, waarom prik je dan niet gewoon wat gaatjes in een frisdrankfles en gebruik je die in plaats daarvan. Perfect goede waterstroom.

Heggenschaar

Is uw heg wat bossig geworden, maar heeft u niet lang genoeg een trimmer om de top te bereiken? Dan is hier een oplossing. Het enige wat je nodig hebt is een kraan, een zitmaaier en erop vertrouwen dat je niet dood zult vallen.

Hier is Johnny

Dit slimme lichaam heeft bewezen dat niet alle problemen opgelost hoeven te worden. Ja, ze hadden het gat in deze deur kunnen repareren, maar het is veel leuker op deze manier en een goed gespreksonderwerp voor alle bezoekers die langskomen.

Testen op lekken

Als u gas ruikt, bel dan niet het gasbedrijf om te komen kijken, steek gewoon een lucifer aan.

Het is duidelijk een vreselijke lifehack, maar het zou werken.

Overstem de problemen

Maakt uw auto afschuwelijke geluiden? Heeft u niet het geld of de tijd om naar de garage te gaan en het te laten nakijken? Geen probleem, zet gewoon de autoradio harder om het geluid te dempen. Als je het probleem niet kunt horen, bestaat het toch niet?

Vergroot je telefoonscherm

Heeft u problemen met het zien van het scherm van uw telefoon of het lezen van de kleine woorden erop? Doe het gewoon in een glas water - de vloeistof vergroot waar je naar kijkt en maakt het gemakkelijker om te lezen.

R voor racen

Haast hebben? Krijg een extra boost tijdens het rijden door een handgeschakelde auto van de 5e versnelling naar de "R" te schakelen voor de racemodus.

Vermijd parkeerkaarten

Je kunt geen parkeerboete krijgen als je je ruitenwissers zo opsteekt, want de parkeerwachters kunnen de boete nergens plakken.

Parkeerplaats

Kunt u geen parkeerplaats vinden? Maak je geen zorgen, activeer gewoon deze speciale knop op je auto. Het maakt u immuun voor alle verkeersregels en kunt parkeren waar u maar wilt zonder gevaar voor repercussies.

Stroomlijn je ochtend

Waarom stroomlijn je je ochtenden niet door tandpasta op je toast te smeren. Ontbijt en poets tegelijkertijd je tanden. En mensen zeggen dat je niet goed bent in multitasking.

Versnel uw pc

Is uw pc een beetje traag? Probeer er eens een spoiler aan toe te voegen. Het zal helpen om het aerodynamischer te maken en daardoor sneller te rennen.

Stel ook de RGB-lampjes in op blauw, want dan werkt het koeler en krijg je meer FPS.

Verbeter je hardloopspel

Verbeter je hardloopgame door de riem van je loopband te verwisselen voor wat groot schuurpapier. Dit zal niet alleen helpen met je grip, maar als je blootsvoets rent, zal het ook helpen om vervelende eeltplekken te verwijderen.

Snijd je ballen doormidden

Als je je tennisballen doormidden snijdt, kun je gemakkelijk het aantal tennisballen vergroten dat je in een bepaalde ruimte kunt bewaren. Eenvoudig.

Multifunctionele oplader

Vindt u dat uw laptopoplader een beetje heet wordt wanneer deze is aangesloten? Waarom zou u het niet goed gebruiken en tegelijkertijd uw eten opwarmen.

Voorkom inbraak

Je hebt misschien gehoord dat als je de dozen voor dure huishoudelijke apparaten (zoals een mooie nieuwe tv) op de dag van de vuilnis buiten je huis laat, je het risico loopt dat er wordt ingebroken.

Voorkom dit risico door uw afval gewoon buiten het huis van uw buren te zetten. Probleem opgelost.

Gebruik telefoons tijdens het koken van rijst

Heb je een fout gemaakt tijdens het koken en te veel water gebruikt? Geen probleem, laat je telefoon erin vallen om het overtollige water op te nemen en je maaltijd wordt bewaard.

Hoe je vrienden kunt verliezen en mensen kunt beïnvloeden

Ben je het beu om vrienden te hebben? Een manier nodig om wat te verliezen zonder echt onbeleefd tegen ze te zijn? Koop gewoon een heel raar cadeau voor ze en blijf dat doen totdat ze de hint begrijpen.

Maak je telefoon waterdicht

Maak je telefoon waterdicht door hem eenvoudig in plasticfolie te wikkelen. Nu hoef je je geen zorgen meer te maken dat je hem in bad laat vallen terwijl je op internet surft. Bovendien is het een op maat gemaakte look die niet veel anderen zullen durven te rocken.

Pasta gemakkelijk koken

Koken is zon pijn, nietwaar? Met deze tip maak je het koken van pasta een stuk makkelijker. Het enige wat je hoeft te doen is wat water en pasta in je broodrooster te doen en hem het werk te laten doen.

Wat kan er fout gaan?

Was je moederbord

Vindt u dat uw pc een beetje traag werkt? Geen probleem gewoon eruit halen en goed wassen. Als hij eenmaal stofvrij is, werkt hij veel sneller.

Gebruik je veiligheidsgordel om bierflesjes te openen

Heb je net wat biertjes gehaald bij je plaatselijke supermarkt? Heb je geen opener bij de hand? Geen probleem, gebruik gewoon je veiligheidsgordel. Nooit meer dorst krijgen tijdens het rijden.