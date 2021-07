Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende versie van Battlefield duurt misschien een paar maanden, maar dat weerhoudt Western Digital er niet van om ons enthousiast te maken en erop voor te bereiden.

Het bedrijf heeft details onthuld van een speciale limited edition-bundel die beschikbaar is in de aanloop naar de Battlefield 2042- release later dit jaar.

Die bundel, kortweg de WD_Black SN750 SE NVMe SSD Battlefield 2042 PC Game Code Bundle, wordt geleverd met een schijf van 500 GB of 1 TB en een code voor Battlefield 2042 op pc.

NVMe-schijven zijn een geweldige manier om uw speelautomaat te versnellen of om de laadtijden van games te verminderen. We hebben al eerder geschreven over het plezier van deze nippy-drives en hoe ze te installeren . De SN750 SE NVMe is ontworpen om je een bevredigende boost te geven met sequentiële leessnelheden tot 3.600 MB/s en de toegevoegde bonus van een Battlefield-code.

Als je de schijf koopt, krijg je natuurlijk geen vroege toegang tot de game, maar je krijgt wel een exemplaar van Battlefields 2042 Standard Edition en de bijbehorende pre-orderbonussen.

Gezien de prijs lijkt deze bundel zeker een goede deal voor fans van de franchise en voor wie op zoek is naar een upgrade.