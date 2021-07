Mobvois AI Recorder dictafoon transcribeert automatisch audio

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je ooit uren hebt besteed aan het handmatig transcriberen van lange gesprekken, weet je heel goed hoe eentonig de taak is. En hoewel er tegenwoordig geweldige apps zijn die hierbij helpen, heeft Mobvoi zojuist een nieuwe dictafoon uitgebracht - de AI Recorder - die speciaal daarvoor is gebouwd.

Het heeft de vorm van traditionele draagbare audiorecorders, maar heeft de toegevoegde functie om uw gesprek of podcast rechtstreeks in tekst te kunnen transcriberen, wat u mogelijk uren extra werk bespaart. Het moet natuurlijk wel nauwkeurig zijn, anders heeft het geen zin. Modvoi claimt een nauwkeurigheidspercentage van 94%, wat best goed is!

Het maakt gebruik van dubbele microfoons om audio op te nemen en om omgevingsgeluiden uit te filteren met zijn ruisonderdrukkingstechnologie. Eenmaal opgenomen, kan het via Wi-Fi of Bluetooth 5.0 worden overgedragen naar uw voorkeursapparaat. Overdrachtstijden kunnen zo snel zijn als één minuut via Wi-Fi voor een uur opnemen, of 30 minuten met Bluetooth. Het heeft zelfs AGC (Automatic Gains Control) dat analyseert waar de luidspreker zich bevindt ten opzichte van de microfoons.

De Modvoi AI Recorder heeft tot 10 uur opnametijd en 16GB interne opslag.

Modvoi richtte zich nogal op het transporteren van de AI Recorder. Het is niet alleen erg klein, het heeft een clip, een magnetisch oppervlak en een gat om het aan op te hangen.

Nu kun je niet per se verwachten dat het elke taal ter wereld transcribeert, dus het begint met twee van de meest voorkomende, Engels en Chinees (Mandarijn). Meer talen zullen in de loop van de tijd worden vrijgegeven.

De prijzen zijn $ 99,99 / € 99,99 / £ 79,99 voor de AI Recorder en een eenjarig abonnement op de transcriptieservices. Daarna is het $ 69,99 per jaar voor verdere transcriptieservices.