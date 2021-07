De hippe Torch-microfoon van Roccat is gemaakt voor gamers, streamers en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Torch is Roccats eerste USB-microfoon van studiokwaliteit en een die een onberispelijk geluid belooft waar makers van content dol op zullen zijn.

Deze kleine, maar snazzy ogende microfoon is ontworpen met verschillende gamer-aangename functies. De specificaties omvatten de mogelijkheid om 24-bits audio vast te leggen, latentievrije monitoring en een ingebouwd popfilter dat ervoor moet zorgen dat je zoet klinkt.

Natuurlijk ontworpen voor streamers en gamers, beschikt de Torch ook over RGB-verlichting met speciale verlichtingszones die reageren volgens de instellingen. Het maakt ook gebruik van Roccats intelligente AIMO RGB-verlichting, iets waar we in het verleden grote fans van waren.

Roccat zegt dat de Torch is gebouwd om een breed scala aan stemstijlen vast te leggen, van eenvoudig gefluister tot luide en verhitte in-game reacties, deze microfoon kan ze allemaal aan. Het heeft ook drie verschillende ophaalopties, Cardioid, Stereo en Whisper - die de stilste stemmen aankunnen (ideaal voor ASMR-makers).

Andere hoogtepunten zijn intelligente functies zoals gebaren geactiveerd en gebruiksvriendelijke mixerbedieningen zonder het gedoe van het installeren van stuurprogrammas. Natuurlijk kan hij ook op de giekarm worden gemonteerd, zodat je hem van het bureau en voor je webcamera kunt krijgen om je stijl te laten zien.

The Torch wordt gelanceerd op 15 augustus 2021 voor een adviesprijs van $ 99,99/£ 89,99. Lees er hier meer over .