Bezit u een WD My Book Live-apparaat? Misschien wil je het nu loskoppelen

(Pocket-lint) - Western Digital heeft een aankondiging gedaan waarin wordt gewaarschuwd dat alle eigenaren van My Book Live-apparaten moeten overwegen hun opslagapparaat uit te schakelen om het te beschermen tegen kwaadaardige bedreigingen.

Het bedrijf heeft een bericht geplaatst op zijn communityforums waarin staat dat het heeft vastgesteld dat er een probleem is waarbij sommige gebruikers ontdekken dat al hun gegevens van de apparaten worden gewist.

Het My Book Live NAS-systeem had zijn laatste firmware-update in 2015, maar nu is er een nieuw probleem opgetreden waardoor u mogelijk al uw gegevens kunt verliezen als u niet voorzichtig bent:

"Western Digital heeft vastgesteld dat sommige My Book Live-apparaten worden gecompromitteerd door schadelijke software. In sommige gevallen heeft dit compromis geleid tot een fabrieksreset die alle gegevens op het apparaat lijkt te wissen. Het My Book Live-apparaat heeft de laatste firmware-update ontvangen in 2015. We begrijpen dat de gegevens van onze klanten erg belangrijk zijn. Op dit moment raden we u aan om uw My Book Live los te koppelen van internet om uw gegevens op het apparaat te beschermen. We onderzoeken actief en we zullen updates voor deze thread geven wanneer ze zijn beschikbaar."

Uiteraard geen ideale situatie om in te verkeren, maar Western Digital is schijnbaar op zoek naar oplossingen. In de tussentijd is het eenvoudig aan te raden om uw schijf los te koppelen van internet, zodat deze niet op afstand toegankelijk is.

Geschreven door Adrian Willings.