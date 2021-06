Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Roccat Vulcan TKL Pro heeft zijn weg gevonden naar onze lijst met beste gaming-toetsenborden, simpelweg vanwege de stijl die hij weet uit te stralen. Nu is het nog aantrekkelijker dankzij een behoorlijke korting voor Amazon Prime.

Het compacte tenkeyless-toetsenbord heeft een handig ogend ontwerp met dunne toetsen en een verhoogde behuizing die echt pronkt met de prachtige RGB-verlichting. Het heeft ook een duurzaam ontwerp met een aluminium achterplaat en een uitstekende bouwkwaliteit voor het geld.

Nu heeft de Roccat Vulcan TKL Pro een mooie hap gekregen van de gebruikelijke vraagprijs, alleen voor Amazon Prime Day.

In het VK kun je het krijgen met 27% korting op de gebruikelijke prijs, waardoor het slechts £ 109,99 kost . In de VS kost dit toetsenbord $ 20 minder dan normaal .

In onze ervaring is de Roccat Vulcan TKL Pro een waar genot, vooral dankzij Roccats AIMO intelligente verlichtingsmodus, een fascinerend kleurwisselsysteem waardoor hij mooi opvalt op het bureau. Het onopvallende ontwerp maakt het ook comfortabel om de hele dag door te gebruiken. Terwijl de Titan Switch optische schakelaars snel reageren wanneer je ze ook nodig hebt met een bevredigende en nauwkeurige bediening.

We vonden dat Roccat Vulcan TKL Pro een verborgen juweeltje van een toetsenbord is. Een die zeker niet over het hoofd mag worden gezien, dubbel zo met deze geweldige korting voor Prime Day.

Er zijn ook een aantal kortingen op gaming-randapparatuur van Logitech , SteelSeries en Razer die het bekijken waard zijn.

Geschreven door Adrian Willings.