(Pocket-lint) - Verhoog je BBQ-spel en bespaar geld deze Prime Day met een besparing van 30 procent op de Meater Plus slimme vleesthermometer.

Meater biedt een van de beste slimme thermometers op de markt waarmee u keer op keer het beste en meest sappige, smakelijke vlees of vis kunt bereiden.

Met Meater Plus kun je de thermometer in alles wat je kookt stoppen en de kok op afstand volgen vanaf je telefoon. Met deze slimme opstelling krijg je gegevens over geschatte kooktijden, evenals waarschuwingen en meldingen, zodat je ervoor kunt zorgen dat je vlees tot in de perfectie wordt gekookt.

Met deze slimme upgrade van je BBQ-arsenaal hoef je niet meer zoveel heen en weer te lopen om je vlees in de gaten te houden en te controleren of het gaar is.

De slimme thermometer van Meater is ontworpen om van thuiskoks professionals te maken of in ieder geval om je leven een stuk gemakkelijker te maken. Er zijn geen draden en geen gedoe. De slimme thermometer bewaakt zowel de interne temperatuur van uw vlees als de omgevingstemperatuur. Het is veilig om te wassen en uiteraard veilig om mee te koken, maar kan worden gebruikt in de BBQ en in pannen. De batterij gaat zelfs 24 uur mee op een enkele lading.

Klinkt geweldig, nietwaar? Je eten moet ook geweldig smaken en je portemonnee zal je dankbaar zijn.

Geschreven door Adrian Willings.