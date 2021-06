Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn niet veel opties voor vermogensmeterpedalen op de markt en degenen die beschikbaar zijn, hebben een enorm prijskaartje (kijkend naar Garmin). Maar Favero Electronics is een van de makers die iets meer redelijk geprijsd biedt. Nu zinspeelt het erop om zijn assortiment uit te breiden met Shimano SPD-SL-pedalen.

Faveros Instagram-pagina suggereert dat je in juli een Shimano SPD-SL-conversiekit kunt kopen die je huidige SPD-SL-pedalen omzet in Favero Assioma vermogensmeterpedalen.

Het is eerder gehackt, waarbij de as van zijn Assioma-pedalen naar off-road SPD-pedalen werd getransplanteerd, maar een speciale optie is altijd de juiste keuze - vooral als er iets kapot gaat.

De afbeelding suggereert dat het een volledige asconversie is die gewoon in het pedaallichaam zelf wordt opgenomen. Dit zal hopelijk een eenvoudige wisseling van assen zijn, hoewel bij het zien van Shimanos as-internals de kans bestaat dat je ze voor je specifieke pedalen moet kopen. Er is weinig kans dat je ze tussen je pedalen kunt veranderen, zoals Garmin biedt op zijn nieuwe Rally-pedalen .

Aangezien het beeld alles is waar we op af moeten gaan, lijkt het erop dat Favero waarschijnlijk niet de pedaallichamen zal leveren, dus je zult hoogstwaarschijnlijk een beetje van de huidige vraagprijs van zijn Assioma-pedalen kunnen afslaan. Maar aangezien het krachtgedeelte van de pedalen het belangrijkste element is en geld oplevert, verwacht geen enorme reductie. Het zou echter geweldig zijn als het zowel een volledige pedaaloptie als conversiekits zou bieden.

We zullen moeten wachten tot juli om erachter te komen.

Geschreven door Claudio Rebuzzi. Bewerken door Rik Henderson.