21 hilarische verzoeken om technische ondersteuning en gebruikersfouten die u niet zult geloven

(Pocket-lint) - Normale mensen en technologie gaan niet samen. Zoals wordt bewezen door deze verzameling afbeeldingen van technisch onderlegde mensen die verschillende gadgetgerelateerde tegenslagen laten zien.

Deze beelden laten allerlei onverklaarbare gebeurtenissen zien die je waarschijnlijk zullen doen huiveren, je afschuw zullen afwenden of gewoon een goede lach zullen hebben.

Veilige wachtwoorden

Wachtwoorden zijn voor iedereen lastig, maar u moet altijd een veilig wachtwoord hebben en geen basisfouten maken. Anders loop je het risico allerlei soorten hoofdpijn te krijgen.

Verontrustend genoeg wordt dit gebruik niet alleen "gebruiker1" genoemd, maar heeft het ook een wachtwoordhint die u vertelt dat het wachtwoord hetzelfde is als de inlognaam. Dit is dubbel erger als je verneemt dat de pc van een IT-manager is.

Lichtgewicht muis DIY

Gamers houden van een goede lichtgewicht gamingmuis en de laatste tijd is er een trend dat die muizen gaten erin hebben om af te vallen.

Deze persoon heeft het op zich genomen om gaten in hun huidige muis te maken in plaats van extra geld uit te geven voor een nieuwe. Het werkt blijkbaar nog steeds, maar het is angstaanjagend.

Kabelnachtmerries

We hebben eerder geschreven over mensen die ongelooflijk nette kunstwerken maken terwijl ze server, stroomkabels en meer sorteren.

Nu laten we het tegenovergestelde zien. Een absolute warboel van kabels waar elke ingenieur of technicus waarschijnlijk van zou huiveren.

Vuil is de vijand

De gebruiker meldde dat hun pc was uitgeschakeld en daarna niet meer zou worden ingeschakeld. De ingenieur haalde toen de koelventilator van de radiator en ontdekte deze vreselijke puinhoop eronder.

Zoveel stof en vuil dat er geen lucht door de radiator kan komen om de CPU te koelen.

De printer werkt niet

Bij één bedrijf werd het IT-team gebeld om te helpen met printerproblemen. Ze kregen deze printer te zien en kregen te horen dat hij niet zou afdrukken. Dat komt waarschijnlijk omdat het papier nog in de zak zit waarin het kwam.

Een oud moederbord

Dit moederbord is zo vies dat het lijkt alsof het een uitzicht is op een oude tempel die is ontdekt in de diepten van een grote woestijn die net is blootgesteld aan een zandstorm.

We hebben het gevoel dat de oorspronkelijke gebruiker een beetje vies was en zijn pc niet voldoende heeft schoongemaakt om hem goed te laten werken.

De USB-drive werkt niet

Hier klaagde een gebruiker dat zijn USB-stick niet werkte toen deze op zijn laptop was aangesloten.

Dat komt omdat ze hem in plaats daarvan op de ethernetpoort hadden aangesloten. Jakkes.

De gevaren van verwarming

Ja, dit is een verlengsnoer van een overspanningsbeveiliging die overbelast is. Er was misschien niet veel op aangesloten, maar een energieverslindende ruimteverwarming was genoeg om het te laten smelten. Gevaarlijk en ook eng.

Het internet ligt eruit

Toen technici werden opgeroepen om te reageren op berichten dat er een internetstoring was in Mexico, werden ze begroet met het beeld van een kogel die in de kabel zat. Dat is nogal een schot of verdwaalde kogel!

Sluit het deksel niet

Soms is niet de gebruiker het probleem, maar het bedrijf. Hier heeft een medewerker een afbeelding van zijn werkplek gedeeld. Ja, dat is een laptop die aan de zijkant van het bureau is vastgemaakt. Ze kregen te horen dat ze het deksel niet moesten sluiten, anders zou de monitor niet werken. Waarom zet je hem niet gewoon op het bureau en op meerdere schermen? We maken ons ook zorgen over waar de webcam van die laptop zou kunnen wijzen.

Enkele serieuze bochten

Deze gebruiker heeft zijn NVMe-schijf op een angstaanjagende manier geïnstalleerd. In plaats van een schroef te gebruiken, hebben ze de afstandhouder gebruikt om de schijf op het moederbord te monteren. Dit resulteert in een vreselijke bocht die op de lange termijn de rit waarschijnlijk geen goed zal doen. Het zorgt wel voor een goede grap.

Je pc wassen?

Het is een of andere manier blijkbaar. Of je ziet een pc die volledig bedekt is met vuil en stof, of zon pc. Een of andere gekke persoon heeft zijn moederbord gewassen alsof ze serviesgoed aan het afwassen waren na een goede maaltijd.

Gewoon een milde brandlucht

Veel van de meest schokkende technische problemen lijken verband te houden met ontploffende batterijen. In dit geval meldde de klant blijkbaar dat hij een "lichte" brandlucht opmerkte bij het gebruik van zijn laptop. Het is gemakkelijk te zien waarom.

Dure deurstopper

Er zijn een paar dingen mis met deze foto. Niet alleen gebruikt iemand een Apple-product als deurstopper, ze houden ook een branddeur open, wat niet verstandig is.

Dit is waarom we testen

Deze foto is gemaakt door een elektricien tijdens het testen van draagbare apparaten. Ja, dat is een schroefbit die in een plug wordt gestoken waar een zekering zou moeten zijn.

Elektronica versus vloeistoffen

Elektronica en vloeistoffen gaan niet samen. Als je een drankje op je laptop morst, kan dat een echte nachtmerrie zijn. Velen zouden aanraden om het af te drogen en dan in rijst te laten en er het beste van te hopen. Deze gebruiker probeerde het in de oven te doen om het uit te drogen.

Het is geen touchscreen

We hebben er een hekel aan als mensen hun vingers op onze monitor leggen wanneer ze op bepaalde gegevens proberen te wijzen. Deze gebruiker doet het duidelijk veel of denkt dat zijn Mac een touchscreen is. Hoe dan ook, dat is een schokkende hoeveelheid vingerafdrukken.

Een smerig uitziende PS5

Deze PlayStation 5 is gekocht voor reparatie omdat een jonge gamer iets te hard had geprobeerd de HDMI-kabel aan te sluiten. God weet wat ze ermee aan het doen waren.

Lijmpistool en een moederbord?

Deze foto werd gebruikt als advertentie voor een heet lijmpistool op Facebook. Waarom zou je ooit lijm op het moederbord moeten aanbrengen? Om de CPU op zijn plaats te houden?

USB werkt niet

Een gebruiker stopte een USB-dongle in voor een draadloos toetsenbord en vroeg zich af waarom het niet werkte. Het niet verwijderen van het beschermende plastic kan een probleem zijn geweest.

gratis laptop

Iedereen vindt het heerlijk om iets voor niets te krijgen, maar deze "gratis" laptop is misschien niet het koopje dat hij lijkt te zijn. Het heeft tenslotte zijn scherm en toetsenbord geruïneerd met spuitverf. Niet ideaal.

Geschreven door Adrian Willings.