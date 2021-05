Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Iedereen houdt van een papieren vliegtuigje. Vooral een die een automatische piloot heeft en verbinding maakt via een app op uw smartphone. Dat is precies waar de PowerUp 4.0 over gaat.

De PowerUp 4.0-kit ziet er eenvoudig genoeg uit: maak je eigen papieren vliegtuigje - van vrijwel alles, niet alleen papier, de demovideo hieronder laat het team zien dat een slablad vliegt - bevestig de boordcomputer, sensoren en dubbele motoren van de kit, en het is klaar om te vliegen.

Dankzij een gyro en versnellingsmeter zou PowerUp 4.0 intelligent genoeg zijn om zich aan de wind aan te passen en zichzelf te stabiliseren om gedurende langere tijd in de lucht te blijven.

Er zijn zelfs LED-lampjes die u kunt bevestigen om uw vliegtuig te besturen - of ze nu zijn gemaakt van papier, balsahout, karton of schuim (dat zijn de aanbevolen soorten, minder sla) - s nachts en ervoor zorgen dat u hem nog steeds ziet.

De smartphonebesturing beoordeelt uw vlucht op verschillende manieren en doet zelfs suggesties voor het wijzigen van uw papieren vliegtuigcreatie voor betere aerodynamica en vlucht.

De PowerUp 4.0 is nu te koop en kost £ 55,99 in het VK en $ 69 in de VS. Het is veel betaalbaarder dan een drone en met een beetje fantasie lijkt het erop dat het heel leuk zal worden.

Geschreven door Mike Lowe.