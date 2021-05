Raleigh vernieuwt zijn assortiment stadsvriendelijke Array e-bikes

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Raleigh staat al meer dan een eeuw bekend om het produceren van betaalbare kwaliteitsfietsen. En nu heeft het een verbeterde versie van zijn Array ebike uitgebracht.

De Array wordt geleverd in twee modellen met een aluminium frame, waarbij de bovenbuis de twee onderscheidt. De Array Crossbar heeft een rechte bovenbuis, terwijl het Array Open Frame een schuin aflopende, verlaagde bovenbuis heeft. Er zijn ook drie framematen beschikbaar.

Ze zijn bedoeld als stadsfietsen en hebben een Suntour Canbus E25-motor in de achternaaf die maximaal 400 watt produceert (hoewel we aannemen dat het nominaal 250 watt is). Je krijgt een op de onderbuis gemonteerde 400 Wh-batterij die beweert je een bereik van 60 mijl te geven, wat niet half slecht is.

De batterij is verwijderbaar, zodat je hem gemakkelijk binnenshuis kunt opladen, en er zit een nette Suntour OLED-bediening op het stuur waarmee je kunt kiezen uit vier stroominstellingen.

De componenten zijn een behoorlijke selectie, zo niet de meest flitsende die je zult vinden. Shimano zorgt voor de versnelling met hun 7-speed aandrijflijn op basisniveau. Het is afgestemd op mechanische schijfremmen, die uw snelheid onder controle moeten houden.

Er zijn ook tal van accessoires om het rijden comfortabeler te maken, zoals de volledige spatborden, een bagagedrager en zelfs voor- en achterlichten die op het batterijsysteem zijn aangesloten.

Het ziet er ook best goed uit. Raleigh heeft de tan-lederen look overal behouden, met handvatten, zadel en zelfs banden in een bijpassende kleur die mooi bij het frame past.

Voor £ 1.595 krijg je een behoorlijke hoeveelheid fiets, en zeker genoeg om door de stad te cruisen. Raleigh verkoopt het rechtstreeks aan klanten of het is verkrijgbaar via hun brede lijst met retailers .

squirrel_widget_4697738

Geschreven door Claudio Rebuzzi. Bewerken door Dan Grabham.