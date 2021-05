Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Kobo heeft de 10,3-inch Elipsa-e-reader onthuld - een waarmee gebruikers aantekeningen kunnen maken en notities kunnen maken met de meegeleverde stylus, en ook kunnen lezen.

De nieuwste e-reader van het bedrijf heeft een E Ink-display met een resolutie van 1404 x 1872, met de aanwezigheid van een stylus een primeur voor het bedrijf.

Het druist in tegen de recente trend om e-readers handheld te maken - de Kindle-reeks van Amazon bijvoorbeeld, maximaal 7 inch - en biedt gebruikers in plaats daarvan een meer iPad Pro-achtig scherm om mee te werken.

Maar het biedt natuurlijk nog steeds een heel andere ervaring dan een volwaardige tablet. Ondanks de schermgrootte en de nieuwe Kobo Stylus waarmee gebruikers het kunnen gebruiken als een apparaat voor het maken van notities, een apparaat dat ook een OCR-functie heeft die notities omzet in tekst, is dit nog steeds een apparaat dat eerst gelezen moet worden.

Met Kobos eBookstore heb je toegang tot zes miljoen boeken, evenals OverDrive-ondersteuning voor het doorbladeren en lenen van boeken uit ondersteunde bibliotheken. En hoewel de slimme annotaties interessant zijn, zijn ze niet zo eenvoudig als ze lijken.

Degenen die pdfs of DRM lezen, kunnen er geen aantekeningen van maken, en annotaties die zijn gemaakt op geleende boeken van OverDrive gaan, zoals je kunt verwachten, verloren als het boek wordt teruggebracht naar de bibliotheek.

Om het lezen in het donker te vergemakkelijken, beschikt de Elipsa ook over een ComfortLight-systeem. Hierdoor kan de helderheid worden aangepast of zelfs worden ingesteld om automatisch te veranderen afhankelijk van het tijdstip van de dag - net als sommige van de andere high-end e-readers van Kobo.

Het apparaat heeft een back-up van 32 GB aan opslagruimte, 1 GB RAM en een 2400 mAh-batterij, waarbij de bundel met de Elipsa, stylus en hoes je £ 349,99 / $ 399,99 terugbrengt.

Het is nu beschikbaar om te reserveren vóór de releasedatum van 24 juni.

Geschreven door Conor Allison.