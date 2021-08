Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Grote eBike-fabrikant VanMoof heeft uitgelegd waarom het een van de eerste bedrijven is die Apples Find My-trackingtechnologie toepast - het helpt gebruikers hun eigen fiets te volgen als deze wordt gestolen of verloren.

In een gesprek met Pocket-lint voor de nieuwste editie van onze podcast (uit 6 augustus 2021) , onthulde de CEO van VanMoof, Taco Carlier, dat het toevoegen van Find My een voor de hand liggende volgende stap was voor eBike-beveiliging: "We hebben veel tijd werkten we in het verleden aan antidiefstalfuncties, we hebben onze eigen alarmsystemen, ons eigen geïntegreerde slot en ook een volgsysteem, maar dat systeem is meer gericht op diefstal.

"De verbinding van onze fiets met het Apple Find My-platform is zodat mensen hun eigen fietsen kunnen vinden, dus het is een aanvulling op onze eigen technologie.

"Ik vind het een geweldig systeem omdat het elk Apple-apparaat ter wereld als sensor gebruikt om je gestolen goederen te vinden. Het was dus een geweldige kans voor ons om geselecteerd te worden als een van de eerste partners die verbinding mogen maken met de systeem."

Het stelt rijders in staat om eerst zelf navraag te doen, voordat ze rechtstreeks contact opnemen met VanMoof: "Vroeger moesten ze ons altijd bellen om de fiets gestolen te melden. Nu kunnen ze de fiets zelf vinden. Het is dus een grote aanvulling op de oplossingen die we hebben al gehad", voegde hij eraan toe.

De verkoop van eBikes neemt snel toe, vooral in VanMoofs thuisland Nederland. Carlier vertelde ons dat "er daar nu meer eBikes worden verkocht dan gewone fietsen". Het is een trend die hij verwacht te volgen in de VS en andere Europese landen: "Ik denk dat Duitsland en Frankrijk een beetje achter Nederland liggen, dan volgen het VK en de VS. Dus het is hier al een grote markt en het wordt een grote markt in de rest van de wereld", zei hij.

