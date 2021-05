Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Transport for London heeft aangekondigd dat e-scooters vanaf 7 juni 2021 te huur zullen zijn in Londen.

Londenaren kunnen een Lime, Dott of Tier e-scooter huren en legaal reizen in verschillende belangrijke stadsdelen, Canary Wharf en de City of London als onderdeel van een proefperiode van 12 maanden.

De belangrijkste focus van de proefperiode zal zijn veiligheid, met gegevens die worden gedeeld door de drie gekozen aanbieders om "het toekomstige beleid van het VK inzake e-scooters vorm te geven".

Als onderdeel van de proef worden gebruikers beperkt tot een maximale snelheid van 12,5 mph. Dit is lager dan de huidige veiligheidsnormen voor landelijk niveau.

Verlichting aan de voor- en achterkant van de e-scooters moeten tijdens het transport, dag of nacht, blijven branden. En er moeten hoorbare waarschuwingssystemen zijn die binnen handbereik zijn zonder dat een gebruiker zijn of haar greep op het stuur hoeft aan te passen.

Exploitanten zullen ook hun eigen veiligheidsnormen hanteren - zo moeten nieuwe gebruikers bijvoorbeeld een e-learning veiligheidscursus volgen voordat ze een scootmobiel kunnen huren.

In tegenstelling tot Los Angeles en andere steden waar e-scooters al beschikbaar zijn voor verhuur, mag verhuur in Londen alleen op wegen of fietspaden worden gereden. Ze zijn niet toegestaan op trottoirs of voetpaden.

Scooters zullen ook moeten worden geparkeerd in aangewezen zones, waarbij elke deelnemende gemeente verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat dit wordt gehandhaafd.

Stadsdelen kunnen ook langzame gebieden specificeren, waarbij een e-scooter de snelheid automatisch beperkt tot 8 mph.

Bij de prijsstelling moet rekening worden gehouden met de lagere inkomens. Operators zullen ook kortingen moeten aanbieden aan bepaalde groepen, waaronder sleutelfunctionarissen.

"De proef met het huren van een e-scooter heeft het potentieel om onze stadsbrede reactie op de coronaviruspandemie te ondersteunen en het groene herstel van Londen te stimuleren", aldus burgemeester Philip Glanville, voorzitter van de commissie voor vervoer en milieu van de London Council.

"Het zal belangrijk zijn om te zien hoe deze nieuwe dienst het bestaande transportnetwerk en de koolstofemissies van Londen beïnvloedt en hoe inclusief het is voor de reisbehoeften van alle Londenaren - vooral degenen met lagere inkomens."

Geschreven door Rik Henderson.