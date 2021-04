Wat is Shimano Steps en wat levert het op voor je ebike?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elektrische fietsen genieten van een enorme vlucht, omdat assistentie bovenop pedaalkracht de mainstream wordt.

De voordelen van een ebike zijn duidelijk: ze kunnen een deel van de belasting van het rijden wegnemen, waardoor pendelaars verfrist aankomen, langere toeren kunnen worden afgelegd, terwijl heuvels gemakkelijker te beklimmen zijn.

Net zoals Shimano in het verleden de kettingset voor veel fietsen heeft geleverd, levert Shimano ook de aandrijflijn voor elektrische fietsen, wat betekent dat er synergie is tussen de twee kanten van de vergelijking.

Er zijn een aantal componenten waaruit een Shimano Steps-systeem bestaat.

Het meest voor de hand liggende is de middenmotor, ingebouwd in de onderkant van het fietsframe. Daardoor kan de onderkant van het frame er iets steviger uitzien dan op een normale fiets, omdat er een motor in zit. Shimano plaatst dit in het midden van de fiets, in plaats van het voorwiel of het achterwiel aan te drijven, zoals je misschien bij sommige anderen aantreft.

Het tweede deel van het systeem is de batterij. De batterij is het meest voor de hand liggende onderdeel van een ebike-systeem en de plaatsing ervan kan het verschil zijn tussen een goed ontwerp en een lelijke fiets.

Sommige accus zitten op een onderbuis, sommige zijn geïntegreerd in een dikkere onderbuis, sommige ebike-accus zitten misschien op een bagagerek. De batterij is verantwoordelijk voor het grootste deel van de gewichtstoename, dus de locatie kan van invloed zijn op het rijgedrag van de fiets.

Het laatste onderdeel van het Shimano Steps-systeem is de stuurcontroller. Dit kan een geïntegreerde controller en display zijn, of het kan afzonderlijke display- en bedieningsknoppen bieden om de hulp van de motor aan te passen - of u kunt ervoor kiezen om de informatie weer te geven op een display van een derde partij, zoals een Garmin Edge .

Samen met een crankstel dat redelijk normaal is voor een fiets, heb je een ebike.

Je kunt Shimano Steps niet achteraf inbouwen op bestaande fietsen - het frame moet ontworpen zijn om die motor op te nemen - je moet een fiets kopen die erop is gemonteerd.

Er zijn verschillende versies van het systeem, met een reeks motoren, batterijen, controllers en displays. U zult merken dat de implementatie er bij alle fietsen anders uitziet, hoewel het systeem in wezen op dezelfde manier werkt.

De accu voorziet de motor op verzoek van stroom, waarbij de motor assisteert wanneer de pedalen draaien. Je kunt niet op een knop drukken en de fiets laten rijden zonder te trappen, omdat het een trapondersteuningssysteem is, hoewel sommige van deze systemen een "loopondersteunende" -modus hebben, waardoor je de fiets niet zo hard hoeft te duwen.

Wanneer je begint te trappen, komt de hulp heel snel binnen, wat betekent dat je snel van de lijn kunt komen. Met de bedieningsknoppen kunt u het ondersteuningsniveau dat u wordt aangeboden wijzigen en dit kan worden gebruikt in balans met de versnelling op de fiets die bij de berijder past.

U kunt de ondersteuning volledig uitschakelen, wat betekent dat u gewoon op de fiets kunt rijden en misschien de ondersteuning kunt inschakelen wanneer u een heuvel oprijdt. De meeste mensen die een elektrische fiets kopen, zullen proberen om de hulp te gebruiken (anders kunt u uzelf de kosten besparen en een gewone fiets kopen), maar het geeft wel de vrijheid om precies te kiezen wat u wilt.

De versnelling op de fiets bepaalt ook hoe de fiets rijdt - het kan zijn dat u het hoogste ondersteuningsniveau kiest bij het wegrijden, zodat u niet zo vaak hoeft te schakelen, waardoor u wellicht de ondersteuning vermindert als u eenmaal in beweging bent. Of u kunt hulp inschakelen tijdens het klimmen om uw benen te beschermen tegen te veel werk. Het duurt slechts een beweging van de controller om het vermogensniveau om te schakelen.

Het display toont het ondersteuningsniveau en het bereik dat u kunt verwachten - evenals de snelheid - hoewel dit zal variëren afhankelijk van de opstelling die u heeft.

Rijden met Shimano Steps is stil en soepel, wat de voordelen biedt dat je je als een gewone fiets voelt dankzij de versnelling, maar met de moeiteloosheid die gepaard gaat met die motorondersteuning. Het mooie is dat de versnelling aanvoelt als een normale fiets, want in veel gevallen is het precies hetzelfde.

Opladen is simpelweg het aansluiten van de meegeleverde oplader. Dit is niet bijzonder snel - hoewel veel smartphones nu binnen een uur worden opgeladen, heb je veel langer nodig om je ebike op te laden, omdat het een veel grotere batterij is.

De werkelijke oplaadtijd is afhankelijk van de grootte van de batterij waarmee uw fiets is uitgerust - en Shimano biedt doorgaans 418Wh-, 504Wh- of 630Wh-batterijen aan.

Velen bieden wat snel opladen, waardoor je bijvoorbeeld 50 procent in 2,5 uur kunt raken op een batterij van 630 Wh, maar een volledige lading moet langzamer gaan naar het einde toe, dus het kan in totaal 6 uur duren.

Sommige batterijen hebben oplaadindicatoren, sommige hebben oplaadindicatoren op het frame, andere vertrouwen op de fietscomputer om die informatie over te brengen.

De actieradius die u van uw fiets haalt, is afhankelijk van veel factoren, zoals hoeveel gewicht hij draagt, het ondersteuningsniveau dat u kiest, de accucapaciteit en het motorvermogen. Dat kan overal zijn van 50 km op het hoogste niveau tot 150 km op de laagste as, maar met een volledig versnellingsbereik op de motor heeft de hoeveelheid inspanning die de rijder levert ook een impact.

Uiteindelijk is er geen eenduidig antwoord op de bereikvraag - u moet de fietsspecificaties controleren en zien wat wordt geadviseerd en dat als richtlijn gebruiken.

Shimano valt uiteen in een aantal verschillende categorieën: stad en trekking, mountainbiken en vracht. Binnen elk systeem zijn er een aantal opties, dus zoals we hierboven al zeiden, het is niet één systeem, er zijn keuzes voor de fabrikant om het systeem aan te passen aan de fiets die ze maken.

De verschillende systemen bieden een ander vermogensniveau en de motoren hebben een ander gewicht, worden over het algemeen lichter naarmate ze recenter zijn en bieden meer vermogen naarmate je het bereik vergroot.

Dat zorgt ervoor dat forenzenfietsen iets minder vermogen bieden dan sommige van de duurdere mountainbikes die met het systeem zijn afgesteld - maar als je naar een Shimano Steps-fiets kijkt, gaat het er echt om dat je de fiets koopt die bij je past, in plaats van dat je probeert te kiezen. uit de Shimano Steps-componenten die u wilt.

Uiteindelijk zullen de meeste fietsen andere opties bieden, bijvoorbeeld enige flexibiliteit in de kettingset, compatibiliteit met Di2-schakeling (inclusief automatisch terugschakelen wanneer u stopt), er zijn opties voor interne versnellingsnaven, evenals, in sommige omstandigheden, compatibiliteit met derde partijen. Bluetooth- of ANT + -apparaten, zoals Garmin-fietscomputers.

In die omstandigheden kunt u uw Garmin Edge laten zien in welke versnelling u zich bevindt (als u Di2 heeft), evenals het ondersteuningsniveau en bereik, als u over de compatibele onderdelen beschikt.

Shimano heeft ook een app genaamd de E-Tube Project-app, die kan worden gebruikt om firmware bij te werken, profielen te beheren en je rit aan te passen.

Geschreven door Chris Hall.