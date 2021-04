Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We houden allemaal van technologie - anders zouden we niet voor Pocket-lint schrijven of lezen - maar naar welke technologie ben je persoonlijk het meest geïnteresseerd? En waar kijk je het meest naar uit om in de toekomst te bezitten?

Pocket-lint wil weten wat uw voorkeuren zijn voor technisch gebruik en wat u zou overwegen om toe te voegen aan uw gadgetcollectie. Daarom hebben we een openbare enquête over technisch gebruik samengesteld, waarvan we willen dat u ons hierbij helpt.

Het enige dat u hoeft te doen, is hier naar onze speciale enquêtepagina te gaan en de 10 snelle en gemakkelijke vragen in te vullen.

Maak je tegenwoordig fotos met een camera of gewoon met een smartphone? Of wilt u binnenkort een elektrische auto kopen?

Dit zijn het soort dingen dat we vragen, dus het moet eenvoudig te beantwoorden zijn.

De enquête duurt niet lang, is volledig anoniem (u hoeft geen persoonlijke gegevens in te voeren) en helpt ons enorm. Het kan ons zelfs helpen Pocket-lint in de toekomst te verbeteren. Iedereen wint.

Dus aarzel niet en bezoek nu de Pocket-lint tech-enquête en laat je mening horen naast andere lezers en het Pocket-lint-team.

We zullen de algemene resultaten de komende weken onthullen. Bedankt voor je tijd.

Geschreven door Rik Henderson.