De nieuwste SE180 digitale audiospeler van Astell en Kern heeft verwisselbare onderdelen

(Pocket-lint) - Audiospecialist Astell en Kern heeft een nieuwe Hi-Res digitale audiospeler onthuld, de SE180. Het is de derde in de A & Futura-serie van het bedrijf en heeft een interessant trucje in petto.

De SE180 is voorzien van verwisselbare DAC-modules (digitaal naar analoog converter), wat betekent dat u het geluid aan uw wensen kunt aanpassen. De SE180 wordt geleverd met een standaard 8-kanaals DAC die traditioneel wordt gebruikt voor hoogwaardige audioapparatuur voor thuis. Hier is hoe de eenheid opent:

Deze DAC biedt een groter dynamisch bereik en meer detail, terwijl er uitgebreide Hi-Res-ondersteuning is tot 32-bit / 384 kHz PCM en native DSD256-bestanden. De SEM2 Asahi Kasei AK4497EQ Dual DAC zal de eerste optionele module zijn die beschikbaar is met de mogelijkheid om bestanden af te spelen tot 32-bit / 768 kHz PCM en native DSD512. Er is ook ondersteuning voor MQA-weergave.

Astell en Kern zeggen dat de volgende module later in 2021 beschikbaar zal zijn, met een andere in de eerste helft van 2022. Het bedrijf is van mening dat het hebben van een aparte DAC de geluidskwaliteit verbetert, aangezien deze kan worden geïsoleerd van het hoofdgedeelte en de gegenereerde stroom / radiogeluid .

Elders beschikt de SE180 ook over een Full HD-scherm, AK File Drop voor draadloze bestandsoverdracht naar het apparaat en een nieuwe gebruikersinterface die volgens Astell en Kern meer consistent is met een Android-smartphone. De Bluetooth-functionaliteit is ook verbeterd.

Geschreven door Dan Grabham.