Signia Active zijn hoortoestellen die net zo werken als echte draadloze oortelefoons

(Pocket-lint) - Hoortoestelspecialist Signia heeft de Siginia en Signia Pro aangekondigd die ontworpen zijn om het stigma van hulpmiddelen weg te nemen.

De nieuwe Signia Active- en Active Pro-hulpmiddelen zijn ontworpen om eruit te zien als echte draadloze oortelefoons, hoewel ze vanaf £ 999 kosten, hebben ze nog steeds een aanpassing door een audioloog nodig, je kunt ze zelf niet passen.

De oortelefoons werken met Bluetooth-technologie en kunnen worden bediend met een iOS- of Android-app waar je dingen kunt configureren zoals je wilt. Bovendien is er een AI-assistent, zodat dingen kunnen worden verfijnd. Ze spelen ook audio af van iPhone- en Android-apparaten en kunnen worden gebruikt voor telefoongesprekken zoals je zou verwachten.

Met een batterijduur van 26 uur wordt de Signia Active-reeks geleverd met een oplader die lijkt op die van een echte draadloze hoofdtelefoon . U kunt draadloos opladen via Qi of bedraad opladen via USB-C (respectievelijk vijf of drie uur). De case heeft drie extra kosten voor de oortelefoons.

Signia zegt dat maar liefst 9 op de 10 mensen met licht tot matig gehoorverlies geen gehoorapparaat hebben en dat het gemiddeld 7 tot 10 jaar duurt voordat mensen op gehoorverlies reageren. Bijna de helft van de mensen met licht tot matig verlies koopt niet vanwege de perceptie rond een slecht ontwerp.

Zoals Signia zegt, hangt de mate van gehoorverlies volledig af van het individu. Om spraakverstaan op maat te maken, bevatten de nieuwe apparaten wat Signia Xperience YourSound-technologie noemt om te helpen bij het verstaan van spraak in lawaaierige omgevingen. Signia heeft ook een maskermodus om de gedempte spraak te verwijderen die u hoort wanneer u met iemand met een masker praat.

Het geluid in de Active Pro is ontworpen om te focussen op gelokaliseerde geluiden - als je slechthorend bent, heb je de neiging om je vermogen te verliezen om je te concentreren op waar geluiden vandaan komen. Active Pro biedt binaurale verwerking over 48 kanalen, in tegenstelling tot 16 kanalen in het standaard Active-paar.

Het bedrijf zegt dat er een duidelijke stijging is in de vraag naar draadloze hoortoestellen zoals deze en voegt eraan toe dat, hoewel er niet eerder een grote vraag was naar op maat gemaakte hoortoestellen, deze ook toeneemt.

Geschreven door Dan Grabham.