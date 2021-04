Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Miljardair-ondernemer Elon Musk heeft gewerkt aan een satellietinternetbedrijf genaamd Starlink , en hij heeft zojuist op Twitter onthuld dat de dienst klaar is om "volledig mobiel" te worden.

Na het verkrijgen van bijna $ 885,5 miljoen aan subsidie van de Amerikaanse Federal Communications Commission in 2020, plus drie jaar aan succesvolle lanceringen van satellieten, heeft Starlink nu meer dan 1.000 satellieten in een baan om de aarde gebracht. Het is ook begonnen met het accepteren van voorbestellingen van klanten die geïnteresseerd zijn in deelname aan het "Better Than Nothing" bètaprogramma van het bedrijf. Sinds februari 2021 bedient Starlink meer dan 10.000 klanten in bèta. Binnenkort wordt het uitgebreid naar klanten die in bewegende voertuigen werken.

Elon Musk tweette onlangs dat Starlink-terminals te groot zijn voor Teslas voertuigen, maar hij merkte op dat ze zouden kunnen werken in vliegtuigen, campers, vrachtwagens en schepen.

Geen Tesla-autos verbinden met Starlink, omdat onze terminal veel te groot is. Dit is voor vliegtuigen, schepen, grote vrachtwagens en campers. - Elon Musk (@elonmusk) 8 maart 2021

Houd er rekening mee dat Starlink-klanten momenteel hun bestaande hardware niet eens van adres naar adres kunnen verplaatsen. Als bèta-lid moet u uw locatiegegevens indienen bij het afrekenen en vervolgens bij de apparatuur blijven. De Starlink-satellietconstellatie is gewoon niet volledig uitgebouwd, dus de dekking is niet compleet. De kosten van de Starlink-service worden gefactureerd op $ 99 per maand, plus belastingen en toeslagen. Er is ook een eerste betaling van $ 500 voor de monteerbare satellietschotel en router die u bij u thuis installeert.

Elon Musk suggereert echter dat er een grote verandering op komst is, aangezien hij ook tweette dat Starlkink "later dit jaar volledig mobiel zou moeten zijn, zodat je hem overal naartoe kunt verplaatsen of gebruiken op een camper of vrachtwagen in beweging". Hij zei dat het bedrijf nog een paar "satellietlanceringen nodig heeft om [volledige] dekking en enkele belangrijke software-upgrades" te bereiken.

Ja, hij zou later dit jaar volledig mobiel moeten zijn, dus je kunt hem overal naartoe verplaatsen of gebruiken op een camper of vrachtwagen in beweging. We hebben nog een paar satellietlanceringen nodig om concurrerende dekking en enkele belangrijke software-upgrades te bereiken. - Elon Musk (@elonmusk) 15 april 2021

Met andere woorden, het klinkt alsof Starlink tegen het einde van het jaar uit de bètaversie zal zijn. Pocket-lint houdt je op de hoogte zodra we meer weten.

Geschreven door Maggie Tillman.