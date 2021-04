Wat is ultrabreedband en wat doet UWB?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ultra-wideband (UWB) verscheen in 2019 op de radar van consumentenelektronica, toen Apple aankondigde de U1-chip in de iPhone 11 op te nemen.

Het heeft vervolgens zijn weg gevonden naar enkele andere belangrijke technologiegebieden en we verwachten de komende jaren nog veel meer van UWB te zien.

Maar wat is ultrabreedband en waarom heeft iedereen het erover?

Ultrabreedband is een draadloos communicatieprotocol voor korte afstanden.

Het maakt gebruik van hoge frequenties die ruimtelijke en directionele gegevens kunnen leveren, en daarom wordt er nu over gesproken.

Het voordeel dat UWB biedt ten opzichte van bestaande technologieën, is dat het veel beter is in het bereik met grotere nauwkeurigheid, dus twee UWB-apparaten zouden met veel grotere precisie weten waar de andere was dan Bluetooth of GPS.

Samsung beschrijft UWB als een "continu scannende radar die nauwkeurig op een object kan vergrendelen, zijn locatie kan ontdekken en ermee kan communiceren." Een belangrijk onderdeel is dat UWB voor zijn data een time-of-flight-systeem gebruikt, waardoor het het bereik tussen twee UWB-apparaten zeer nauwkeurig kent.

Nu weten we wat het is, wat kan het doen?

De eerste toepassing van UWB die we zagen kwam van Apple, met de U1-chip in de iPhone 11 .

De U in U1 betekent simpelweg "ultrabreedband" en heeft nu zijn weg gevonden naar de iPhone 12-modellen , Apple Watch Series 6 en de HomePod mini .

Het kan worden gebruikt voor:

AirDrop-precisie verhogen (iPhone)

Apple autosleutel (iPhone en Apple Watch)

HomePod mini-overdracht

Vind mijn integratie

In wezen maakt het hebben van de U1-chip in apparaten een scala aan toepassingen mogelijk. AirDrop kan nauwkeuriger zijn omdat de ene iPhone weet welke andere iPhone het dichtst in de buurt is, zodat deze bovenaan de lijst kan verschijnen.

Voor Apple Car Key betekent het gebruik van UWB in de auto en de U1-chip in het horloge of de iPhone dat het precies weet waar dat apparaat is, en voor de HomePod mini is de overdracht (overdracht van muziek) soepeler omdat het precies weet waar de iPhone is en wat je doet.

Apple heeft ook bevestigd dat apparaten van derden kunnen werken met de U1-chip, zodat andere met UWB uitgeruste apparaten worden ondersteund in de Find My-software van Apple. Dat betekent dat Apple je in de toekomst terug kan leiden naar een hele reeks apparaten, zoals je fiets, koptelefoon of locatietags.

Apple is niet het enige bedrijf dat UWB gebruikt. Samsung noemt het gewoon UWB in plaats van het te noemen zoals Apple dat doet, maar het is dezelfde technologie.

Nogmaals UWB is beschikbaar in de Galaxy Note 20 Ultra , Galaxy S21 Ultra en Galaxy S21 + en kan een aantal soortgelijke dingen doen met Apple:

Digitale autosleutel

Samsung Galaxy SmartTag + locatietracering

Net als Apple wordt het gebruik van UWB door Samsung gebruikt voor locatiefuncties. De functies van de digitale autosleutel werken op precies dezelfde manier, behalve dat hij niet van het merk Samsung is, maar nogmaals, met een auto die is uitgerust met UWB, weet hij precies waar de Samsung-telefoon is die je gebruikt met een digitale sleutel.

De Galaxy SmartTag + maakt gebruik van UWBs nauwkeurige locatievaardigheden om augmented reality te bieden om apparaten te vinden. Omdat de telefoon precies weet waar de SmartTag + is, kan hij u een AR-weergave geven om u ernaartoe te leiden, in plaats van te vertrouwen op het geluid dat andere trackers gebruiken.

Er zijn in het verleden een aantal opties geweest voor digitale autosleutels, waaronder NFC via apps van fabrikanten. Het is iets waar het Connected Car Consortium naar heeft gekeken - met Apple en BMW in het bord, niet verwonderlijk, samen met andere grote spelers zoals Samsung en VW.

Het is geen verrassing dat de eerste auto die Apple Car Key ondersteunde de 2021 BMW 5-serie was, oorspronkelijk met NFC, maar nu zien we UWB binnenkomen om een betere ervaring te bieden.

De eerste BMW die de UWB-functies van Apples U1-chip ondersteunt, is de BMW iX , zijn elektrische SUV.

De exacte locatiebepaling van UWB is hier belangrijk, omdat het betekent dat diefstal van signaalrelais niet langer mogelijk is, waarbij eenvoudiger radiosignalen worden versterkt om de auto te laten denken dat er een keyfob in de buurt is.

Er gaan geruchten dat Tesla zal overstappen op een UWB-systeem , opnieuw zeggend dat het is om relay-diefstallen te voorkomen en we hebben VW ook zien praten over de technologie, dus we verwachten een brede acceptatie voor autosleutels, zowel de fysieke sleutel die je auto krijgt. met en de digitale versies geïntegreerd via uw mobiele telefoon.

VW en NXT hebben zelfs naar meer gekeken dan alleen autosleutels - ze hebben het gehad over auto-aankoppelende aanhangers, het gebruik van UWB in kinderzitjes om airbags uit te schakelen, afhankelijk van waar het kinderzitje is geïnstalleerd en meer.

U kunt verwachten dat UWB op een breed scala aan apparaten verschijnt. Er is gemeld dat Google een UWB API voor Android heeft toegevoegd , wat betekent dat UWB-applicaties waarschijnlijk op Android-apparaten terechtkomen - buiten de Samsung-telefoon die we al hebben genoemd. Als Android het ondersteunt als kernfuncties, kan het bredere functies hebben op alle Android-apparaten.

Er gaan geruchten dat Tile voor zijn trackers naar een UWB-systeem kijkt , vergelijkbaar met Samsungs SmartTag +. Dat zou bredere UWB-ondersteuning op smartphones nodig hebben, aangezien dit momenteel alleen in de iPhone en recente Samsung-modellen is.

Dit zijn slechts voorbeelden die al zijn verschenen - aangezien draadloze slimme apparaten zo wijdverspreid zijn en de voordelen van UWB zo duidelijk zijn, verwachten we de komende jaren veel over de technologie te horen.

Geschreven door Chris Hall.