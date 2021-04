NFTs en Funko zouden een match made in Heaven kunnen zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Funko en zijn verzamelobjecten uit de popcultuur staan klaar om deze zomer de NFT-markt te betreden.

De in Washington gevestigde speelgoedmaker heeft aangekondigd dat het een meerderheidsbelang verwerft in TokenWave, de ontwikkelaar achter de mobiele TokenHead-app voor het volgen van niet-vervangbare token (NFT) -bezit. Met NFTs kun je geverifieerde digitale assets in beperkte oplage bezitten - op het gebied van kunst, sport, gaming en een reeks andere interesses - allemaal gebouwd op de achterkant van blockchain . U kunt ze kopen, verkopen of verhandelen op marktplaatsen.

TokenHead, beschikbaar op iOS en Android, toont meer dan 10 miljoen NFTs. Funkos investering in TokenHead heeft alles te maken met het uitbreiden van het platform van het bedrijf met digitale activa. Funkos bekendste product, de Pop! beeldjes, met personages uit een breed scala aan eigendommen, van televisie tot videogames. Nu wil Funko zijn vinylfiguren combineren met digitale tokens.

“Ons vermogen om Funko Pop te combineren! digitale NFTs met exclusieve Funko Pop! vinylfiguren hebben de potentie om een gamechanger te zijn, ” zei Funko . "Door de zeldzaamste Funko NFTs te steunen met exclusieve inwisselbare Funko Pop! S, staan we klaar om de NFT-markt op een zeer unieke manier te betreden."

De hoop is dat Funkos enorme overvloed aan figuren nieuwe ervaringen zal opleveren in de NFT-wereld en voor Funko-fans over de hele wereld. Zijn producten zullen worden verkocht op het Worldwide Asset Exchange (WAX) -platform, een gedecentraliseerde portemonnee op de blockchain die verifieerbare authenticiteit zal bieden.

Funko is van plan zijn eerste NFTs in juni 2021 te lanceren. Elke week zal een nieuw pand debuteren met een startprijs van $ 9,99.

Geschreven door Maggie Tillman.