Rode Videomic Me-C voegt een USB-C-connector toe aan zijn populaire smartphonemicrofoon

(Pocket-lint) - Rode heeft zijn populaire videomic-microfoonreeks voor smartphones geüpdatet met een nieuw model met een ingebouwde USB-C-connector voor Android-telefoons en tablets met een Type-C-poort.

Het heet de VideoMic Me-C en opent het bereik van de smartphone-microfoon voor meer apparaten dan voorheen. Eerdere modellen (de Me en Me-L) hadden allebei ingebouwde Lightning-connectoren die alleen goed waren voor iPhones .

Met dit nieuwe USB-C-model betekent dit niet alleen dat gebruikers van Android-telefoons snel audio van veel hogere kwaliteit kunnen toevoegen aan hun videos en conferentiegesprekken / videogesprekken, maar ook dat je het rechtstreeks op de iPad Pro kunt aansluiten.

Afgezien van de nieuwe connector, zijn alle andere specificaties vrijwel identiek aan de iPhone-versie. Rode omschrijft het als een hoogwaardige directionele microfoon.

Het heeft een cardioïde condensatorcapsule voor heldere audio plus een 3,5 mm-ingangspoort om een koptelefoon op aan te sluiten. Het wordt ook geleverd met een microfoonclip en een harige voorruit die windscheurgeluiden helpen verminderen bij het opnemen buiten.

Het is nu beschikbaar om vooraf te bestellen en kost ongeveer £ 65 in het VK en $ 79 in de VS.

Geschreven door Cam Bunton.