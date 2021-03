Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Gocycle heeft het G4-model voor 2021 aangekondigd, waarmee een reeks verfijningen aan de populaire elektrische fiets wordt toegevoegd. Er zullen drie modellen in het assortiment zijn, allemaal gebaseerd op het uitstekende opvouwbare ontwerp dat in de Gocycle GX is geïntroduceerd.

Er zijn echter wijzigingen aangebracht om dit ontwerp een boost te geven. Er is nu een centrale carrosserie van koolstofvezel die past bij de aluminium voorkant en een titanium pin in het scharnier om de sterkte en betrouwbaarheid te garanderen.

We zijn erg onder de indruk van de opvouwbare actie van Gocycles fietsen in de afgelopen jaren, dus een voortdurende focus op ontwikkeling is hier welkom.

De enkelzijdige voorvork is ook van koolstofvezel en maakt verbinding met een nieuwe G4drive-motor die krachtiger is, meer koppel biedt en een betere start bij lage snelheden. Dat zou je een boost moeten geven en ervoor zorgen dat je volledig verfrist op je bestemming aankomt.

Het is een unieke combinatie van functies die de Gocycle zo aantrekkelijk maakt voor forenzen: hij kan gemakkelijk worden opgevouwen, zodat je hem gemakkelijk kunt opbergen, de aandrijflijn is ingesloten zodat je hem niet vies wordt of hoeft schoon te maken, terwijl de prestaties en het bereik dat u hoeft zich geen zorgen te maken dat u tijdens uw rit bezweet raakt.

Gocycle heeft nog een gemaksfunctie aan de lijst toegevoegd: een USB-oplaadpoort. Dit betekent dat u uw telefoon kunt aansluiten om hem een boost te geven, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over een lege batterij.

Gocycle heeft ook de banden opnieuw ontworpen om betere grip te geven, terwijl ze een beetje breder zijn gemaakt voor extra comfort.

Er komen drie modellen van de G4. De standaard G4 heeft alles wat hierboven is genoemd met een bereik van 65 km (40 mijl), terwijl de G4i de technologie een beetje zal opdrijven met een geïntegreerd dagrijlicht aan de voorkant, een LED-display om je feedback te geven en automatisch schakelen - en een bereik van 80 km. Snel opladen is nu standaard voor alle modellen, waardoor de batterij in 3,5 uur is opgeladen.

Het automatisch schakelen is erg handig, omdat het u de moeite bespaart om terug te schakelen wanneer u stopt en om te zorgen dat u terugschakelt wanneer u langzaam begint te rijden bij het oprijden van bijvoorbeeld een heuvel. Het verfijnt de rit gewoon een beetje.

Bovendien zal er een limited edition Gocycle G4i + zijn, die carbonwielen zal toevoegen, evenals op maat gemaakte glanzend zwarte of glanzend rode lakwerkzaamheden.

Gocycle G4 adviesprijs: £ 3.399 / € 3.699 / $ 3.999

Gocycle G4i adviesprijs: £ 3.999 / € 4.499 / $ 4.999

Gocycle G4i + adviesprijs £ 4.999 / € 5.499 / $ 5.999

Nieuwe modellen kunnen nu worden gereserveerd.

Geschreven door Chris Hall.