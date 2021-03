Wat is een NFT en waarom zou het u iets kunnen schelen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Je bent waarschijnlijk hier omdat je de term NFT hebt gehoord, maar niet weet wat het is of wat het betekent. Nou, je bent bij ons aan het juiste adres.

Een NFT staat voor Non-Fungible Token. Iets dat vervangbaar is, kan worden vervangen door iets anders dat hetzelfde betekent, zoals het ruilen van $ 10 voor 10 $ 1-biljetten. Niet-vervangbaar betekent dus dat het volledig uniek is - zoals een eenmalige persing van een vinylplaat, een uniek manuscript of een bepaald schilderij.

De NFT is als een echtheidscertificaat, akte of eigendom van een actief, dus dit kan worden verkocht. Maar de dingen zijn niet eenvoudig, omdat het item zelf mogelijk vrijelijk kan worden gedeeld - dus de NFT is de claim op eigendom van een item, niet het item zelf. Enigszins verwarrend.

NFTs zijn beveiligd met blockchain-technologie vergelijkbaar met Bitcoin (ze maken eigenlijk deel uit van de Ethereum-blockchain ). Blockchains zijn in wezen databases die gecodeerd en gedecentraliseerd zijn. Ze zijn moeilijk compromissen te sluiten vanwege de gedecentraliseerde aanpak.

Maar een NFT is niet zoals een Bitcoin, omdat Bitcoin kan worden ingewisseld voor andere Bitcoin - het is vervangbaar.

Kunstwerken (bekend als cryptokunst) worden beschikbaar gesteld via het formaat - het Everydays NFT-kunstwerk van kunstenaar Beeple werd te koop aangeboden bij Christies en een geanimeerde afbeelding van de Nyan Cat-meme werd verkocht voor - wacht erop - ongeveer $ 580.000. En het is dit soort creatief werk dat we veel meer zien verschijnen met behulp van NFTs om eigendom te bewijzen.

Nogmaals, dergelijke kunst kan door anderen worden bekeken - maar er is maar één eigenaar met toegang tot de NFT. Het kan hier een beetje verwarrend worden, want net als bij een fysiek schilderij kunnen er kopieën worden gemaakt - ze zijn gewoon niet het origineel.

In feite hoeft niet alles uniek te zijn; ze zouden gewoon een beperkte oplage kunnen zijn. Band Kings of Leon heeft zojuist aangekondigd dat ze een luxe $ 50-versie van hun nieuwe album beschikbaar zullen maken als een NFT. Er zullen veel exemplaren van zijn, hoewel het beschikbaar zal zijn in een beperkte oplage van twee weken.

Dit omvat downloadbare items (inclusief de muziek natuurlijk) en een vinylkopie (we weten nog niet hoe dat werkt).

Er zijn tal van andere voorbeelden van NFTs aan het werk die beginnen op te duiken - het tv-programma American Gods stelt verzamelobjecten beschikbaar met behulp van het formaat. Nike experimenteerde ook met NFTs om naast fysieke paar schoenen te passen en hun verzamelbaarheid te vergroten ( zoals Input opmerkt , het format is hier om "meer sneakers te maken die je niet kunt krijgen"). Er is ook een NBA-app - NBA Top Shot - die NFTs gebruikt. In-game items, domeinnamen of kaartjes voor evenementen zijn andere voorbeelden van items die gemakkelijk beschikbaar kunnen worden gesteld met behulp van NFTs.

De term bestaat eigenlijk al sinds 2017 en er zijn nu ook een aantal standaarden om het gebruik van NFTs te ondersteunen. Er isenige dekking - net als bij Bitcoin - over het effect van NFTs en bijbehorende digitale activa op het hoge energieverbruik en dus het negatieve effect op het milieu.

Mensen verzamelen graag fysieke dingen, maar in de digitale wereld is er geen equivalent en het is deze kloof die NFTs willen oplossen. Ze kunnen op elke Ethereum-marktplaats worden verhandeld.

NFTs hebben inderdaad het potentieel om in de toekomst eigendom van activa te bewijzen - uiteindelijk kunnen ze worden gebruikt om bijvoorbeeld eigendom van een huis, boot of auto te bewijzen. Cruciaal is dat een NFT slechts één officiële eigenaar kan hebben en dat de informatie over eigendom kan worden gezien.

De maker van elk werk kan het auteursrecht erop behouden - net als in de fysieke wereld. De eigendomsoverdracht van het origineel verandert hier niets aan.

Geschreven door Dan Grabham.