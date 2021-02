Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat Apple een MagSafe magnetisch batterijaccessoire voor iPhones ontwikkelt, en nu Cupertino op slag is, heeft Anker een nieuw MagSafe-batterijpakket geïntroduceerd dat rechtstreeks op de iPhone kan worden bevestigd zonder oplaadkabel.

De Anker PowerCore Magnetic 5K Wireless Power Bank wordt naar verluidt op 3 maart 2021 gelanceerd voor $ 39,99. Het was op 23 februari 2021 korte tijd beschikbaar voor pre-order op Amazon US, maar het staat momenteel vermeld als niet beschikbaar. De powerbank heeft een batterijcapaciteit van 5000 mAh, het ontwerp en de merknaam van Anker en een LED-indicatielampje om aan te geven hoeveel stroom er nog over is. Het is bedekt met een rubberen oppervlak om uitglijden en vallen te voorkomen.

De PowerCore biedt 5W opladen, wat traag is als je bedenkt dat de iPhone 12 kan opladen met 15W. Maar hij heeft ingebouwde magneten, zodat je hem op de achterkant van de iPhone kunt plakken en hij werkt draadloos - zonder snoeren. Hij wordt geleverd met een USB-C-uitgang voor opladen met een kabel, als je dat ooit wilt doen. Hij is gemaakt voor iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max en kan zelfs worden opgeladen via compatibele magnetische hoesjes .

We vermoeden dat Apples eigen MagSafe-batterijaccessoire voor iPhones waarschijnlijk in staat zal zijn tot snellere 15W-oplaadtijden, maar tot nu toe is het slechts een apparaat met geruchten. Als u nu een MagSafe-batterijaccessoire wilt, lijkt Anker uw beste keuze.

Zie de handleiding van Pocket-lint voor meer MagSafe-accessoires.

Geschreven door Maggie Tillman.