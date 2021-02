Met Rode Wireless Go II kun je van twee bronnen tegelijk opnemen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Rode heeft een gloednieuw draadloos microfoonsysteem op de markt gebracht dat is geoptimaliseerd voor opnamen onderweg. Het is de Wireless Go II en het is een enorme upgrade van het model van de eerste generatie.

Het nieuwste microfoonsysteem van Rode heeft twee zenders en één ontvanger, wat betekent dat je met dezelfde ontvanger tegelijkertijd van twee bronnen kunt opnemen.

Dat betekent dat je mogelijk een video kunt opnemen met twee mensen voor de camera, of dat de ene andere geluiden opneemt (zoals omgevingsgeluid) terwijl de andere het talent opneemt, als je dat wilt.

Het maakt het systeem veel veelzijdiger dan de eerste generatie-versie, maar er is meer aan de hand.

Het heeft 3,5 mm analoge TRS-uitgang, plus een USB-C en digitale iOS-uitgang, zodat het compatibel is met vrijwel elk apparaat waarmee u mogelijk moet opnemen. Of dat nu je camera, laptop of smartphone is.

Bovendien heeft elke zender een ingebouwde opslag aan boord, zodat u lokaal rechtstreeks op de zenderunits kunt opnemen. Rode zegt dat er voor elk een opnametijd van 24 uur is, en ze hebben ook een beter bereik dan voorheen.

De digitale 2,4 GHz-transmissie geeft u een bereik tot 200 meter en werkt indien nodig zelfs in omgevingen met veel concurrerende radiogolven.

Net als het eerste model hebben Wireless Go II-zenders ingebouwde microfoons, zodat u ze aan uw halsband kunt klemmen en er rechtstreeks op kunt opnemen. Of - als je dat liever hebt - je kunt je eigen microfoon op elke zender aansluiten, of dat nu een reversmicrofoon is, of een handmicrofoon / op een bureau gemonteerde microfoon.

De batterij van elke zender levert ongeveer 7 uur gebruik op, terwijl je met de Rode-app eenvoudig de functies kunt bedienen, of dat nu het aanpassen van de versterking is of eenvoudig schakelen tussen stereo- en mono-opname.

De nieuwste Rode Wireless Go II is nu verkrijgbaar voor slechts $ 299 (£ 279 in het VK) en wordt standaard geleverd met de twee bovengenoemde zenders en de ontvanger.

Geschreven door Cam Bunton.