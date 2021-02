POC lanceert slimme fietshelm met eigen aandrijving, Omne Eternal

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Al een tijdje heb je goed gemaakte fietshelmen kunnen bemachtigen die veiligheidslichten in hun frame integreren om je wat meer zichtbaarheid te geven bij weinig licht.

Ze zijn handig voor de veiligheid, maar hebben allemaal hetzelfde nadeel: eraan herinneren dat je de batterijen af en toe moet opladen, is een beetje vervelend. POC ziet eruit alsof het daar een elegante oplossing voor heeft bedacht met zijn nieuwe helm, de Omne Eternal.

De tweede helft van die naam is toepasselijk - de helm is gemaakt met een gezonde portie Powerfoyle, een materiaal dat energie kan halen uit licht, ongeacht de bron.

Als dat klinkt als een rekenmachine met een zonnestrip erop, is het niet ver weg, maar Powerfoyle kan schijnbaar ook binnenverlichting gebruiken om op te laden, waardoor het meer aanpasbaar is dan een zonnelader.

Hierdoor kan de Omne Eternal zijn automatische veiligheidslichten automatisch gebruiken zonder ooit zonder stroom te komen (tenzij je mogelijk een soort van 12 uur durende nachtrit maakt).

Dit alles komt echter samen om een serieus premium helm te maken - de Omne Eternal zou in juni 2021 moeten lanceren en zal naar verwachting € 250 (£ 217) kosten, wat een verdomd gezicht meer is dan we ooit voor een helm hebben betaald.

Geschreven door Max Freeman-Mills.