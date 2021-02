Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Square Off bracht een paar jaar geleden zijn eerste robotschaakbord uit, met veel kritische succesfactoren. Het staat nu op het punt een lichter, betaalbaarder model te introduceren - Neo - en een compendium voor games dat schaken omvat, maar ook Drafts, Halma en Connect 4 aan de mix toevoegt - genaamd Swap.

Beide worden vanaf juni van dit jaar naar vroege Kickstarter-donateurs gestuurd.

Vanaf maart wordt ook een oprolbare schaakcomputer aan de line-up toegevoegd. Het is dus zeker een bedrijf in opkomst, niet in de laatste plaats dankzij de toegenomen belangstelling voor het eeuwenoude bordspel dat voortkomt uit de enorm succesvolle Netflix-show The Queens Gambit.

"De hele schaakmarkt heeft een aanzienlijke opleving gekend dankzij The Queens Gambit", werd ons verteld door Square Off mede-oprichter Bhavya Gohil. "En ook vanwege een pandemie.

"Door de pandemie zijn mensen thuis en spelen ze binnenspellen en bordspellen. En toen gebeurde Queens Gambit. Voor ons bij Square Off zien we een aanzienlijke stijging van de verkoop en een daling van de aanschafkosten. , Zou ik zeggen dat drie tot vier keer het soort opname is dat we in onze verkopen hebben gezien. "

Het heeft bijgedragen aan het versterken van het profiel van het bedrijf en staat het goed van pas voor de toekomstige releases.

Het Square Off-concept is uitstekend. In tegenstelling tot traditionele AI-schaakspellen heeft een Square Off-bord een robotarm die stukken van de tegenstander automatisch verplaatst - net als de gigantische schaakstukken in Harry Potter en de Steen der Wijzen. Dus het voelt alsof je iemand speelt die er echt is.

En in sommige gevallen ben je dat ook. Multiplayer-wedstrijden kunnen worden georganiseerd via partners, zoals chess.com, dankzij de verbinding van het bord met een speciale app. Het is een ideale manier om je schaakvaardigheid te testen, zelfs als je sociaal afstand neemt.

Als je simpelweg de AI speelt, kun je ook veel uit de game halen, aangezien de app leert van je spel: "We verzamelen veel gegevens van de games en dan proberen we je gepersonaliseerde leerervaringen te bieden. Dus eigenlijk betekent dat de AI is adaptief. Hij past zich aan je gameplay-niveau aan. Dus als je een beginner of een meester bent, zal hij dienovereenkomstig spelen, "voegde Gohil toe.

Zoals hij uitlegde, zal binnenkort een kunstmatig intelligente tutor worden toegevoegd om dit verder te brengen - het zal je helpen meer over het spel te leren naarmate je verder komt: "We introduceren een op AI gebaseerde tutor, Victor, die in de app zal zitten. .

"Victor wordt een in-app coach en zal je in realtime leren schaken. En het is een coach met stemfunctionaliteit, dus hij geeft je realtime feedback terwijl je op het bord speelt. Je kunt aan je aanvallen werken of verdediging of je hele spel.

"Je kunt een hele cursus doorlopen om je spel te verbeteren en schaken vanaf de basis te leren. Dus dat is wat we proberen te doen met dit stukje technologie."

Het lijkt erop dat de startup pas zijn eerste stap heeft gezet.

Geschreven door Rik Henderson.