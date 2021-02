Cowboy e-bikes kunnen je nu navigeren rond luchtvervuiling

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We zijn grote fans van de e-bikes van Cowboy, die zonder meer tot de allerbeste op de markt voor stadsfietsers behoren, met een strak en modern ontwerp plus enkele serieus handige functies.

Het echte juweel in zijn kroon is lange tijd de gemakkelijk verwijderbare batterij geweest, waardoor opladen veel minder gedoe is, maar hij heeft gewoon een andere functie die niet door al te veel concurrenten kan worden geëvenaard.

Het integreert informatie van luchtkwaliteitsmonitors BreezoMeter om rijders routes te laten plannen die plekken vermijden waar de luchtkwaliteit bijzonder slecht is, net zoals u ervoor zou kunnen kiezen om een langzamere maar rustigere route te kiezen via Google Maps.

Dat betekent dat je in drukke gebieden zoals het centrum van Londen je longen een kans kunt geven om te vechten door bijzonder vreselijke kruispunten op het emissiefront te vermijden.

De Cowboy-app, al een van de beste die we hebben getest, toont je nu informatie over de luchtkwaliteit terwijl je het kaartscherm bekijkt, plus informatie over wat de verschillende niveaus van luchtkwaliteit eigenlijk betekenen. Als je een route plant, heb je de mogelijkheid om over te schakelen naar een route met superieure luchtkwaliteit, hoewel de reistijd waarschijnlijk langzamer zal zijn.

Dat is een superslimme functie - we wisten dat het eraan kwam toen we de Cowboy 3 testten, maar we konden het niet gebruiken. Alles wat mensen kan helpen om gebieden te vermijden die hun gezondheid kunnen schaden, is iets dat we graag willen aanmoedigen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.