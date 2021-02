Gocycle plaagt de volgende generatie G4-modellen die in maart 2021 worden onthuld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Gocycle heeft bevestigd dat het al is begonnen met de productie van de volgende generatie van zijn populaire elektrische fietsen, de Gocycle G4 en G4i.

We delen slechts een glimp van het nieuwe ontwerp en hebben geleerd dat er een volledig koolstofvoorvork zal zijn voor de nieuwe modellen die de GX en GXi gaan vervangen.

Gocycle heeft bekendheid verworven met de groeiende wereldwijde vraag naar e-bikes. Na de Gocycle oorspronkelijk meer dan 10 jaar geleden op de markt te hebben gebracht , zijn het slimme aandrijfsysteem en de quick release-wielen nog steeds te vinden op zijn fietsen, met de grote verandering in de afgelopen jaren naar een meer substantieel vouwsysteem.

Hoewel de originele modellen snel konden worden ingepakt voor opslag, was het het snelvouwmechanisme dat op de 2019 Gocycle GX werd geïntroduceerd dat echt aantrekkelijk was . Het betekent dat u uw fiets in enkele seconden kunt opvouwen, onder uw bureau of gemakkelijk in de trein kunt opbergen - of in de kofferbak van vrijwel elke auto kunt zetten.

We weten niet zeker wat er gebeurt met de G3-versie met een vast frame , waarbij Gocycle zegt dat de G4 die opvouwbare modellen vervangt. De GX is de standaardversie, terwijl de GXi enkele premium toevoegingen krijgt, zoals een LED-lichtbalk op het stuur en een automatische shifter om de versnellingen te bedienen.

We verwachten dat de volledige details in maart worden onthuld, maar Gocycle heeft ons inzicht gegeven in het modellengamma, met de details dat er een G4, G4i en G4i + zullen zijn. De prijzen beginnen bij £ 3499 / € 3499 / $ 3999 voor de G4.

"Onze generatie vier Gocycle-serie zet niet alleen een nieuwe standaard voor Gocycle, maar zal de lat hoger leggen voor al onze concurrenten in het segment van de elektrische vouwfietsen ... Het is de belangrijkste stap in ontwikkeling die we ooit hebben gemaakt en ik kan niet wachten om te onthullen meer details!" zei Richard Thorpe, ontwerper en oprichter van Gocycle.

Geschreven door Chris Hall.