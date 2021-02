Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens CES 2020 kwamen we een interessant prototype van LOréal tegen dat een lippenstiftkleur creëert die je eerst uitprobeert in augmented reality met een app. De Perso bevond zich toen nog in de allereerste ontwikkelingsstadia, maar we konden het potentieel ervan zien - je kunt niet alleen thuis je eigen lippenstift maken, je kunt van tevoren zien hoe het eruit zal zien.

Ongeveer 12 maanden later hebben we het concept weer ingehaald - maar deze keer is het slechts een paar maanden verwijderd van het in handen komen van echte klanten.

Nu met het Yves Saint Laurent-merk en YSL Rouge Sur Mesure powered by Perso genaamd, zal het apparaat voor het eerst beschikbaar zijn in bètavorm in het voorjaar van 2021 en vervolgens universeler worden uitgebracht vanaf september.

We spraken onlangs met Guive Balooch, de wereldwijde vice-president van LOréal van zijn Technology Incubator, over Perso, hoe het is ontstaan sinds we het voor het laatst hebben gezien, en andere innovaties die het heeft gepland voor de schoonheidssector als onderdeel van de Pocket-lint Podcast .

"Perso is iets unieks omdat het een huwelijk is van vele technologieën die echt een doel proberen op te lossen. En het doel is: hoe creëer je de omgeving waarin mensen een trend kunnen zien en het product meteen thuis kunnen maken, in plaats van een product kopen specifiek voor elke trend? " hij vertelde ons.

"Om dat te doen, hebben we dit aangesloten apparaat en het doet lippenstift, huidverzorging en andere categorieën. Voor de lippenstift kun je het virtueel uitproberen met AR en het gewoon daar hebben door het op het apparaat te doseren.

"We hebben er veel hoop en ambitie voor, omdat we lang hebben geprobeerd het zo gebruikersgericht mogelijk te maken. We gaan dat lanceren als een eerste bètatest in het voorjaar van 2021, dus dat zal ook zo zijn. binnenkort in handen van gebruikers. "

Een opnieuw ontworpen versie van het apparaat werd onthuld tijdens de volledig digitale CES 2021 in januari. Het kost $ 299 bij de eerste, beperkte oplage en werkt met speciale sets kleurencartridges. Cartridges kunnen worden geplaatst, met rode, nude, oranje of roze varianten beschikbaar. Het zal vervolgens de exacte kleur die u aanvraagt, mengen en afgeven via een verbonden app.

De LOréal Technology Incubator stopt daar niet. Tijdens de virtuele CES was ook de Water Saver te zien, een opzetstuk voor kapsalons of een badkamerkraan die precies doet wat er op het blik staat.

"Dit is een samenwerking die we hebben met een bedrijf in Zwitserland genaamd de Gjosa", legt Balooch uit.

"Ze hebben deze watertechnologie waarmee je de grootte van een waterdruppel 10 keer kunt verkleinen - 10 keer kleiner maken. Door dat te doen, hoef je niet in te leveren op hoe het water door het haar stroomt, de druk en hoe het voelt. maar je gebruikt 80 procent minder water.

"Dus hebben we met hen samengewerkt en hebben we deze technologie gebouwd, de LOréal Water Saver. Het is een gepersonaliseerd systeem waarmee je verschillende behandelingen die door deze watertechnologie gaan, kunt combineren en met de besparingen uit de hand kunt lopen.

"Als we dit in een paar duizend salons krijgen, kunnen we een miljard liter water per jaar besparen. Het potentieel is echt groot."

De Technology Incubator werkt ook aan een heleboel andere producten, waarvan je er enkele kunt horen in ons volledige podcastinterview hier .

Geschreven door Rik Henderson.