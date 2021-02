Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een SpaceX-raket en een ruimtevaartuig zullen eind 2021 worden gebruikt om een "volledig civiele" bemanning de ruimte in te sturen.

De missie staat gepland voor oktober en zal worden geleid door miljardair Jared Isaacman. Hij is een getrainde piloot en de chief executive van Shift4 Payments, dat creditcardverwerkingsterminals en kassasystemen verkoopt. Drie mensen zullen naast Isaacman rijden en in een baan rond de SpaceX Crew Dragon-capsule rijden. De stoelen gaan “naar individuen van het grote publiek” die in de komende weken zullen worden aangekondigd, zei SpaceX in een verklaring.

Twee van de stoelen gaan naar personen die zijn aangesloten bij het St Jude Childrens Hospital in Memphis. Concreet gaat een van die stoelen naar een gezondheidswerker. "Eigenlijk een voormalige overlevende van kanker, die werd behandeld in St. Jude en is teruggekomen en daar een werknemer is", vertelde Isaacman aan The New York Times.

De derde stoel wordt willekeurig verloot, in de hoop minstens $ 200 miljoen op te halen voor St Jude. Een donatie is niet vereist om deel te nemen voor een kans op een reis naar de ruimte, maar elke gedoneerde dollar telt als 10 inzendingen (tot 10.000 inzendingen). Alleen Amerikaanse staatsburgers en legale permanente inwoners van 18 jaar of ouder kunnen deelnemen aan de loterij. En je moet minder dan 1,8 meter lang zijn en minder dan 250 pond wegen. Je zult ook psychologische en fysieke tests moeten doorstaan.

Idealiter vertegenwoordigen de drie gekozen mensen "de missiepijlers van leiderschap, hoop, vrijgevigheid en welvaart", aldus een persbericht .

De missie, genaamd Inspiration4, wordt gelanceerd vanaf SpaceXs 39A-lanceerbasis in het Kennedy Space Center van NASA in Florida. Het zal de Falcon 9-raket van SpaceX gebruiken en de bemanning zal van SpaceX training krijgen over "orbitale mechanica, opereren in microzwaartekracht, zonder zwaartekracht en andere vormen van stresstests".

De bemanning van vier personen zal maximaal vijf dagen doorbrengen in de Crew Dragon-capsule terwijl deze elke 90 minuten rond de aarde draait "langs een aangepast vliegroute".

Ga naar de Inspiration 4 Donate-website. Klik op de knop Doneren. Lees de voorwaarden. Selecteer het bedrag dat u wilt doneren. (Een donatie is niet vereist.) Voer uw contactgegevens en betalingsmethode in. Dien uw gegevens in om kans te maken op prijzen.

