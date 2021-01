Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op de virtuele CES van dit jaar heeft PopSockets aangekondigd dat een flink aantal van zijn producten compatibel zullen zijn met MagSafe.

Afgelopen herfst onthulde Apple dat nieuwe accessoires op de iPhone 12 kunnen worden bevestigd via een bijgewerkte technologie genaamd MagSafe . Een paar partners werden destijds gepest, waardoor velen speculeerden over PopSockets, die later bevestigden dat het compatibiliteit zou toevoegen.

Nu kondigt PopSockets een hele reeks productupdates aan met een ruwe releasetijdlijn. Het eerste item aan dek is de immer populaire PopGrip.

Er zijn eigenlijk drie PopGrip-updates :

PopGrip voor MagSafe: wordt magnetisch bevestigd aan MagSafe-hoesjes voor iPhone 12-apparaten

magnetisch bevestigd aan MagSafe-hoesjes voor iPhone 12-apparaten PopGrip Slide voor iPhone 12: wordt mechanisch bevestigd aan de zijkanten van de Apple Silicone Case.

mechanisch bevestigd aan de zijkanten van de Apple Silicone Case. PopGrip Slide Stretch: wordt mechanisch bevestigd aan de zijkanten van de meeste koffers.

PopSockets kondigt ook een MagSafe-versie aan van zijn PopWallet Plus, die in wezen een portemonnee is met een ingebouwde PopGrip.

Bovendien introduceert PopSockets twee mounts - een voor thuis en een voor de auto - die MagSafe zullen gebruiken. Ten slotte onthulde het bedrijf een antimicrobiële versie van de PopGrip en een multitool PopGrip gemaakt met SOG. Deze zouden deze zomer allemaal moeten aankomen. Nog geen woord over prijzen.

Wat betreft de nieuwe PopGrips en PopWallet Plus voor MagSafe, deze zouden in het voorjaar van 2021 moeten worden gelanceerd. Nogmaals, PopSocket heeft geen prijzen aangekondigd.

Geschreven door Maggie Tillman.