(Pocket-lint) - Tile is van plan dit jaar een nieuwe tracker voor verloren voorwerpen te introduceren, met als doel de strijd aan te gaan met zowel Apples AirTags als trackers van Samsung.

Alle eerdere en bestaande Tile-trackers gebruiken Bluetooth-technologie om verloren voorwerpen, zoals sleutels of bagage, terug te vinden. Typisch, tegel trackers hechten aan dingen via lijm of door een clip. Als die items later verloren gaan, kunnen ze gemakkelijk worden gevonden met Bluetooth wanneer ze in de buurt zijn. De trackers van Tile kunnen ook worden gevonden via het Tile "community find" -netwerk, dat de Tile-app gebruikt die is geïnstalleerd op de telefoons van mensen om te helpen bij het lokaliseren van een tracker die is ingesteld op een verloren modus, en je pingt wanneer deze is gevonden.

Het nieuwe product van Tile zal volgens TechCrunch echter gebruikmaken van UWB-technologie (ultrabreedband). Het biedt zelfs een augmented reality-ervaring in de Tile-app om je naar een item te leiden. UWB-technologie is al beschikbaar op de iPhone 11 en iPhone 12 en sommige Android-apparaten, zoals nieuwe Samsung-apparaten. Het is een draadloos communicatieprotocol voor korte afstanden, zoals Bluetooth, maar het werkt op hoge frequenties en helpt bij het vastleggen van ruimtelijke en directionele gegevens.

Apple geeft ontwikkelaars toegang tot zijn UWB-compatibele U1-chip , waardoor zijn nieuwere iPhones ruimtelijk bewust worden, en men denkt dat Apples AirTags zullen vertrouwen op UWB-technologie plus de U1-chip in iPhones . Ze gaan al meer dan een jaar de ronde. Ondertussen is Samsung van plan UWB te integreren in de SmartThings Find-app , en het gerucht gaat ook dat het zijn eigen Tile-achtige SmartTag-tracker voorbereidt, die volgende week zou kunnen debuteren tijdens een Unpacked-evenement voor zijn volgende telefoons .

Tile heeft interne concept-art gemaakt voor zijn nieuwe tracker, die TechCrunch deelde, waaruit blijkt dat, ondanks het gebruik van UWB via Bluetooth, het er hetzelfde uitziet als andere Tile-trackers, waaronder de Tile Mate en Pro. Het heeft een vierkante vorm, een middelste knop en een plat oppervlak dat lijm ondersteunt. Het kan ook aan een sleutelhanger worden bevestigd.

Met UWB kan het ontbrekende items binnen of buiten lokaliseren, zelfs als u het niet kunt horen rinkelen. Het kan u ook helpen items in een grotere ruimte te vinden, zoals een huis met meerdere verdiepingen. De Tile-app biedt in wezen een AR-compatibele cameraweergave om u te helpen de locatie van de tracker te zien, met overlays en richtingspijlen.

Tile verwacht naar verluidt later dit jaar de UWB-tracker uit te brengen, met ondersteuning voor iOS- en Android-apparaten. Het zal natuurlijk nog steeds Bluetooth-trackers verkopen.

Geschreven door Maggie Tillman.